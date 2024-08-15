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Решение о возвращении застрявшего на МКС корабля Boeing Starliner отложено на конец августа

В NASA снова не смогли прийти к взвешенному мнению о возвращении корабля и экипажа Boeing Starliner на Землю. Но время и тающие запасы на станции поджимают. В агентстве обещают принять окончательное решение о судьбе застрявших на станции астронавтов в конце следующей недели или в начале последней недели августа. Но есть и хорошие новости.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Положительным моментом аварийной ситуации с Boeing Starliner в NASA назвали открытость мнений и свободное обсуждение любых вариантов её решения. Это повышает шансы экипажа избежать судьбы команд шаттлов «Челленджера» и «Колумбии». Тогда мнение экспертов либо не прозвучало вовсе, либо не было услышано руководством NASA, что привело к авариям со смертельным исходом. Это послужило толчком к организации в агентстве офисов независимых экспертиз. И сейчас специалисты добросовестно отрабатывают свой хлеб, предоставляя руководству данные для принятия лучшего решения.

На брифинге NASA 14 августа 2024 года было заявлено, что никаких новых важных данных не появилось, чтобы это могло повлиять на принятие того или иного решения. Часть специалистов запросили добавочные данные, часть сказала категорическое «нет» возвращению экипажа на корабле Boeing, часть сказала «да». В целом было решено ещё глубже изучить проблему с отказами двигателей маневрирования корабля, пять из которых (всего их 28) отключились в процессе стыковки Starliner с МКС 5 июня.

Новые стендовые испытания двигателей на полигоне NASA на Земле выявили вероятную причину перегрева двигателей — перекрытие клапана подачи окислителя в двигатель по причине вспучивания тефлонового уплотнителя. Сейчас в NASA создают объёмную модель клапана, чтобы окончательно разобраться в физике аварийного процесса.

Если вероятность новых отказов двигателей коррекции будет выше допустимой, экипаж Starliner — астронавты NASA Бутч Уилмор (Butch Wilmore) и Суни Уильямс (Suni Williams) — будут возвращаться на Землю на корабле Dragon Crew-9 компании SpaceX. Для этого на корабле Dragon Crew-9 в конце сентября 2024 года полетят два человека вместо четырёх. В этом случае экипаж Starliner вернётся домой в феврале 2025 года. Они понимали, что могут задержаться на станции, но вряд ли ожидали застрять на МКС на 7 или 8 месяцев.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: nasa, boeing, starliner
nasa, boeing, starliner
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