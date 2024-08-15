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В реализации IPv6 в Windows нашлась уязвимость, позволяющая заражать компьютеры удалённо и незаметно

Microsoft предупредила о необходимости установить патч, закрывающий уязвимость, которая угрожает всем системам Windows, использующим включённый по умолчанию протокол IPv6. Уязвимость связана с реализацией TCP/IP — она допускает удалённое выполнение кода, и вероятность её эксплуатации оценивается как высокая.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Открытие совершил эксперт Сяо Вэй (Xiao Wei) из Kunlun Lab. Уязвимости присвоен номер CVE-2024-38063 — она вызвана ошибкой целочисленного переполнения (Integer Underflow) и может эксплуатироваться для выполнения произвольного кода в уязвимых системах Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Автор открытия заявил, что из-за степени угрозы он в ближайшей перспективе не станет раскрывать подробностей об уязвимости; но предупредил, что блокировка IPv6 на локальном брандмауэре Windows не закроет уязвимости, поскольку она эксплуатируется ещё до обработки брандмауэром.

Удалённо эксплуатировать уязвимость могут неаутентифицированные злоумышленники, пояснили в Microsoft, — для этого они могут многократно отправлять пакеты IPv6, включая специально созданные. «Более того, Microsoft известно о прошлых случаях эксплуатации уязвимости этого типа. Это делает её привлекательной целью для злоумышленников и, таким образом, повышает вероятность создания эксплойтов», — добавили в компании. Пользователям Windows рекомендуется установить вышедшие на этой неделе обновления безопасности системы. Полное отключение протокола IPv6 грозит прекращением работы некоторых компонентов системы, потому что он является неотъемлемой частью Windows Vista и Windows Server 2008 и последующих версий.

Руководитель отдела осведомлённости об угрозах в программе Zero Day Initiative компании Trend Micro Дастин Чайлдс (Dustin Childs) назвал CVE-2024-38063 одной из наиболее серьёзных уязвимостей, исправленных в вышедшем на этой неделе обновлении Windows. Она позволяет потенциальному злоумышленнику удалённо выполнять код, просто отправляя специально подготовленные пакеты IPv6 — участия жертвы для этого не требуется. Предотвратить её эксплуатацию можно, полностью заблокировав IPv6, но этот протокол включён по умолчанию практически во всех компонентах. Это значит, что хакеры могут написать вредоносную программу — червь, которая самостоятельно распространяется через компьютерные сети, пользуясь ошибкой CVE-2024-38063.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Операционные системы,
Теги: ipv6, windows, уязвимость
ipv6, windows, уязвимость
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