Попасть на Луну луноходу VIPER, от которого отказалось NASA, поможет Intuitive Machines, если найдёт деньги

Компания Intuitive Machines сообщила на днях, что начала собирать группу компаний для доставки отменённого NASA лунохода VIPER на Луну. Луноход VIPER считается важным элементом программы возвращения людей на спутник — он будет искать водяной лёд в кратерах южного полюса Луны. Отмена его миссии станет ударом по программе, если частная инициатива не подхватит этот проект из слабеющих от сокращения бюджета рук NASA.

Луноход NASA VIPER для поиска летучих веществ на Луне полностью создан и сейчас проходит экологические испытания. На его постройку агентство потратило $450 млн. Для окончательной готовности лунохода к отправке в космос необходимо ещё $84 млн, не считая затрат на запуск. Тем не менее, бюджет NASA на 2025 год был существенно урезан, что вынудило агентство свернуть ряд программ, включая миссию VIPER.

Решение «убить» готовый луноход всколыхнуло научное сообщество. В Конгресс США было направлено открытое письмо, подписанное более чем 4500 исследователями — астрономами, планетологами и другими специалистами. Учёные потребовали обеспечить финансирование проекта, который имеет важное значение для лунной программы NASA Artemis. Без обнаружения на Луне запасов воды и других ресурсов создание базы постоянного присутствия человека на спутнике будет под вопросом.

После отмены миссии, в NASA решили выставить луноход или его научные приборы на продажу. Компания Intuitive Machines, заслугой которой можно считать первую за более чем 50 лет посадку американского модуля на Луне (он опрокинулся, но всё же сел), готова подставить агентству плечо для выполнения этой миссии. Беда в том, что VIPER — это чисто научный проект, который финансировался из бюджета. У самой компании нет денег на его завершение. Она пока несёт чистые убытки. Помочь в отправке лунохода может собираемая Intuitive Machines коалиция компаний и появление клиентов на сопутствующую полезную нагрузку.

Доставить луноход массой 950 кг на Луну может посадочный модуль Intuitive Machines Nova-D. Он будет способен доставить на лунную поверхность 1,5 т груза. Клиенты на эти добавочные 550 кг нагрузки могут оплатить полную доставку, включая луноход NASA. Это реально, считают в Intuitive Machines. Если такое произойдёт, то на отправку VIPER можно рассчитывать после 2025 года. Компания Intuitive Machines ещё не имеет посадочного модуля Nova-D, и должна выполнить контракт с NASA по отправке двух лёгких модулей Nova-С — одного в конце текущего года, а второго в 2025 году.