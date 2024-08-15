Марсоход NASA Perseverance выполнит сложный трюк — он полезет на берег доисторического озера

На 19 августа 2024 года команда марсохода NASA Perseverance запланировала начало подъёма ровера на берег доисторического озера в кратере Езеро. Марсоход должен подняться на высоту 300 м над дном кратера и, по совместительству, дном бывшего там миллиарды лет назад озера. Наверху учёные надеются обнаружить выходы на поверхность самых древних марсианских пород, чтобы прояснить геологию Красной планеты.

Марсоход Perseverance спустился на дно кратера Езеро (Jezero) 18 февраля 2021 года. С большой вероятностью считается, что в этом месте в доисторическое озеро втекала река. Марсоход изучил возможное дно озера и участки дельты реки, где взял 22 керна горных пород, включая самые ценные пробы осадочных пород. Именно в осадочных породах, которые образуются в присутствии больших объёмов воды, существует наибольшая вероятность обнаружения следов биологической жизни, которая известна нам по Земле.

Теперь пришло время взобраться на берег «озера», где раньше орбитальный марсианский аппарат обнаружил вероятные признаки разломов от геотермальной активности в древности. Там Perseverance возьмёт новые керны. Взбираться по наклонному краю кратера марсоход будет на автопилоте, избегая участков с наклоном свыше 23°. Наклон свыше 30° считается опасным для ровера, что может привести к его опрокидыванию. Примерный маршрут для подъёма был высмотрен по спутниковым снимкам, но на месте всё будет решать автоматика ровера.

На верхнем краю кратера команда марсохода рассчитывает сделать множество новых открытий как в сфере геологии Марса, так и с точки зрения возможной там ранее жизни. Это не станет завершением программы Perseverance. Если с ровером ничего не случится, после изучения двух площадок на верхнем крае кратера он снова отправится в путь.