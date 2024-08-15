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Современные гоночные велосипеды оказались уязвимы перед кибератаками

Специалисты Калифорнийского университета из Сан-Диего и Северо-Восточного университета провели исследование, в рамках которого было установлено, что беспроводные системы переключения передач в премиальных велосипедах уязвимы для кибератак. Эта угроза потенциально может негативное повлиять на крупные гонки в мире велоспорта, такие как Тур де Франс.

Источник изображения: bike.shimano.com

Источник изображения: bike.shimano.com

По мнению исследователей, использование злоумышленниками уязвимостей систем переключения передач может дать конкурентное преимущество одним участникам велогонок и навредить другим спортсменам. Доступ к переключению передач может приводить к манипуляциям с передачами или блокировке переключения, что потенциально может закончиться серьёзными травмами.

В сообщении сказано, что исследователи работали с беспроводной технологией переключения передач Shimano Di2, которую они назвали «лидером рынка». Специалисты установили, что она работает «путём развёртывания беспроводных каналов связи между переключателями скоростей, которые управляют велосипедом, и устройством, которое перемещает цепь между звёздочками, называемом переключателем». Записывая и передавая разные команды, исследователи обнаружили, что могут осуществить атаку на беспроводную систему с расстояния 10 метров с помощью «готовых устройств». Они также обнаружили, что можно отключить переключение передач на конкретном велосипеде с помощью целенаправленной атаки, а не оказывать воздействие на все находящиеся поблизости велосипеды.

В настоящее время исследователи сотрудничают с инженерами Shimano для устранения выявленных уязвимостей, и компания уже начала тестировать некоторые из предложенных контрмер. Официальные представители Shimano пока никак не комментируют данный вопрос.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: уязвимости, велосипеды, велоспорт, shimano
уязвимости, велосипеды, велоспорт, shimano
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