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Google добавила в поисковую выдачу сгенерированные ИИ ответы в шести новых странах

Google объявила, что функция генерации сводок на запросы пользователей в поисковике компании теперь доступна за пределами США. Это произошло через два месяца после того, как поисковый гигант был вынужден ограничить доступность упомянутой функции из-за проблем с генерацией корректных сводок, которые наблюдались на момент первоначального запуска.

Источник изображения: Jonny Gios / unsplash.com

Источник изображения: Jonny Gios / unsplash.com

В мае Google сделала доступными сгенерированные искусственным интеллектом сводки, которые выводились в поисковике перед обычными ссылками, всем пользователям в США. До этого почти год компания тестировала этот инструмент с привлечением ограниченного числа пользователей. Однако вскоре после запуска нововведение подверглось критике, а в интернете появилось немало скриншотов, демонстрирующих неточности в генерируемых сводках. К примеру, по запросу рецепта пиццы поисковик рекомендовал добавить клей, чтобы удержать сыр.

Google признала наличие проблемы и анонсировала обновление, которое должно было исправить ситуацию с неточными сводками. В итоге вместе с обновлением были введены определённые ограничения, благодаря чему генерируемые ИИ сводки стали появляться в ответ только на определённые пользовательские запросы. В дополнение к этому Google запретила своей нейросети генерировать сводки на основе пользовательского контента из соцсетей, таких как Reddit.

«У меня достаточно доказательств, чтобы сказать, что качество только улучшается», — заявила в беседе с журналистами Хема Будараджу (Hema Budaraju), директор по продуктам Google. Она добавила, что собираемые Google данные об использовании сгенерированных ИИ сводок указывают на то, что пользователи отмечают более высокий уровень удовлетворённости качеством работы функции.

На этом фоне Google решила открыть доступ к сводкам в поисковике для более широкого круга пользователей. Теперь увидеть их можно не только в США, но и в Бразилии, Индии, Индонезии, Японии, Мексике и Великобритании. Причём реализована поддержка не только английского, но и нескольких других языков, включая хинди и португальский.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: google, поисковик, искусственный интеллект
google, поисковик, искусственный интеллект
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