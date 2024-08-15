История нашла своё начало: новый трейлер ответил на вопрос, когда наконец выйдет книжное приключение The Plucky Squire

Вслед за июльским тизером издательство Devolver Digital и разработчики из независимой студии All Possible Futures наконец раскрыли дату выхода своего книжного приключения The Plucky Squire («Отважный паж»).

Напомним, The Plucky Squire была представлена позапрошлым летом и ожидалась к релизу в 2023 году, однако на шоу Devolver Delayed Showcase: 2023 to 2024 Edition объявили о переносе премьеры на 2024-й.

Как стало известно, больше переносов не планируется: The Plucky Squire поступит в продажу 17 сентября 2024 года одновременно для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Вместе с этим Sony Interactive Entertainment анонсировала, что уже на релизе The Plucky Squire попадёт в каталог игр для подписчиков тарифов Extra и Premium (Deluxe) сервиса PlayStation Plus.

Долгожданную дату релиза The Plucky Squire подтвердил полутораминутный трейлер, в котором главный герой будущей игры — отважный паж Очерк — ищет начало рассказываемой в проекте истории.

Напомним, по сюжету вечно проигрывающий добру злодей Борчун выбрасывает Очерка со страниц книги и меняет её историю. Игрокам предстоит вернуть сказке счастливый конец, перемещаясь между двухмерным и трёхмерным мирами.

Разработчики The Plucky Squire обещают оживший сборник сказок с очаровательными приключениями, головоломки, сражения с барсуками, удивительные испытания и текстовый перевод на русский язык.