Тень Batman: Arkham, побег от полицейских и мини-игры: больше 10 минут геймплея Replaced

Ретрофутуристический экшен-платформер Replaced от польской студии с белорусскими корнями Sad Cat накануне стал жертвой очередного переноса. Чтобы подсластить горькую пилюлю, разработчики представили ролик с обзором геймплея.

События Replaced развернутся в альтернативной Америке 1980-х годов. Игрокам в роли R.E.A.C.H. — запертого в теле человека ИИ — предстоит бросить вызов коррупции и преступности Феникс-Сити, а также найти своё место в мире.

В почти 14-минутном видео от IGN сооcнователь Sad Cat Studios и режиссёр Replaced Юрий Жданович показал три геймплейных отрывка из игры — побег от полицейских, сражение с разными видами врагов и мирное исследование города.

По словам Ждановича, кинематографичные платформенные секции, боевая система в стиле игр серии Batman: Arkham и свободное изучение открытых локаций на некоторых этапах сюжета составляют геймплейную основу Replaced.

Жданович также рассказал, что команда уделила много внимания постановке: реагирование камеры на происходящее, бесшовный переход к геймплею, сведение монтажных склеек к минимуму и так далее.

Похоже, в ролике показали секции, в которые на июньском фестивале Summer Game Fest 2024 давали сыграть избранным журналистам. На выставку gamescom 2024 (пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне) авторы привезут публичное демо.

Replaced создаётся для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X, S и Game Pass. В результате переноса релиз ожидается лишь в 2025 году. Разработчикам нужно больше времени, чтобы оправдать возложенные на игру ожидания.