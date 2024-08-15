Американские конгрессмены назвали Wi-Fi-роутеры TP-Link «вопиющей угрозой национальной безопасности»

Американские законодатели потребовали расследования в отношении китайской компании TP-Link, крупнейшего производителя Wi-Fi-роутеров. TP-Link попал под подозрение в связи с возможным участием в кибератаках на правительственные учреждения и предприятия США.

Республиканец Джон Муленаар (John Moolenaar) и демократ Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), возглавляющие Специальный комитет Палаты представителей по Китаю, направили в Министерство торговли письмо с просьбой о проведении расследования, сообщает агентство Reuters.

В своём обращении американские конгрессмены указали на известные уязвимости в прошивке TP-Link, а также на случаи использования роутеров этой компании для прицельных атак на государственных чиновников из европейских стран. В письме к министру торговли Джине Раймондо (Gina Raimondo) говорится: «Мы просим Министерство проверить угрозу, исходящую от роутеров, связанных с Китаем, особенно тех, которые предлагает крупнейший в мире производитель, такой как TP-Link». Они подчёркивают, что ситуация является «вопиющей угрозой национальной безопасности».

Министерство торговли заявило, что разберётся в вопросе и направит ответ. Посольство Китая, в свою очередь, заявило, что надеется, что власти «будут опираться на доказательства при выявлении киберинцидентов, а не выдвигать необоснованные предположения и обвинения». Сама компания TP-Link пока не дала комментариев.

Запрос конгрессменов свидетельствует о растущей обеспокоенности тем, что Пекин может использовать роутеры и другое оборудование китайского производства для кибератак на американские правительственные учреждения и компании. Например, в прошлом году власти США при поддержке Microsoft выявили хакерскую кампанию Volt Typhoon, связанную с правительством Китая. Взяв под контроль частные роутеры, злоумышленники пытались скрыть последующие атаки на критически важную инфраструктуру США.