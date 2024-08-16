Взрыв ракеты «Чанчжэн-6A» в космосе заставил Китай оправдываться и обещать принять меры

Спустя неделю после известия о превращении верхней ступени ракеты «Чанчжэн-6A» в облако космического мусора на орбите официальный Китай отреагировал на происшествие. Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь (Lin Jian) пообещал, что «необходимые меры» будут приняты, чтобы подобного больше не происходило. Специалисты проследят за облаком обломков и соберут данные для анализа происшествия и последствий. Орбита — не место для мусора.

«Миссией ракеты было мирное использование космического пространства в соответствии с международным правом и универсальной практикой, — сказал Линь Цзянь в ответ на вопросы журналистов. — Китай принял необходимые меры и внимательно следит за соответствующим районом орбиты и проводит анализ данных».

Ракета «Чанчжэн-6A» вывела в космос первую партию спутников «китайской сети Starlink» 6 августа 2024 года. Все 18 аппаратов достигли целевой орбиты. Однако верхняя ступень ракеты впоследствии распалась на множество фрагментов. В первые часы служба Космического командования США и компании по слежению за космическим мусором обнаружила не менее 300 фрагментов верхней ступени ракеты «Чанчжэн-6A» размерами более 10 см. Сейчас там — на орбите высотой 800 км — облако как минимум из 700 отслеживаемых фрагментов, а потенциально их там не менее 900, пояснили в компании LeoLabs.

Если верить специалистам LeoLabs, то на крупных фрагментах обнаруживаются следы повреждений, характерных для взрыва двигательной установки. Компания утверждает, что для разгонной ступени ракеты «Чанчжэн-6A» это достаточно частая ситуация. Изредка взрывы ступеней ракет на орбите с образованием облаков мусора ещё можно пережить, но планируемая интернет-группировка Qianfan составит не менее 14 тыс. аппаратов к 2030 году. Это потребует сотен запусков и потенциально грозит катастрофическим замусориванием орбиты, если подобные аварии будут систематически случаться.