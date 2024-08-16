Microsoft сняла ограничение на максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11

В последней предварительной сборке Windows 11 на канале Canary компания Microsoft сняла установленное ранее ограничение на размер создаваемого раздела FAT32 в 32 Гбайт. Теперь он составляет 2 Тбайт.

«При форматировании дисков из командной строки с помощью команды „format“ мы увеличили ограничение на размер [раздела] FAT32 с 32 Гбайт до 2 Тбайт», — говорится в публикации блога Windows Insider. Ранее, несмотря на искусственное ограничение в 32 Гбайт, системы Windows сохраняли возможность читать более крупные разделы с файловой системой FAT32, если они создавались в других ОС или с помощью альтернативных методов — например, из командной строки PowerShell с правами администратора или с использованием игнорирующих это ограничение сторонних утилит.

Изменение развёрнуто в сборке Windows 11 Insider Preview 27686 для участников программы Windows Insider на канале Canary. Как только нововведение появится на открытом канале, то есть станет общедоступным, все пользователи Windows 11 смогут пользоваться стандартной командой «format» в командной строке и создавать разделы FAT32 объёмом до 2 Тбайт без сторонних утилит и PowerShell. При этом стандартное средство форматирования в графическом интерфейсе Windows сохранит искусственное ограничение в 32 Гбайт для этой файловой системы.

В актуальной сборке на канале Canary вышла также обновлённая предварительная версия Windows Sandbox Client, которая обновляется через Microsoft Store и предлагает несколько новых функций и улучшений, в том числе общий доступ к папкам и поддержку командной строки. Доступны перенаправление буфера обмена в среде выполнения, управление аудио- и видеовходами, а также возможность делиться папками с хостом во время выполнения — все эти функции доступны по нажатии новой кнопки со значком в виде многоточия в правом верхнем углу приложения. Сведения о возможностях программы в интерфейсе командной строки можно получить при помощи команды «wsb.exe –help».

В сборке 27686 оптимизирована работа аккумулятора и исправлена ошибка, из-за которой значок батареи на экране блокировки не синхронизировался с фактическим уровнем заряда батареи. Наконец, устройства зарегистрированных в программе Windows Insider пользователей теперь будут запускать фоновые тесты для отправки диагностических данных Microsoft — это поможет компании в улучшении производительности сети. Объём отправляемых данных не будет превышать 10 Мбайт в сутки, и они будут пересылаться лишь по соединениям Ethernet и Wi-Fi, у которых отсутствует пометка ограничения по трафику. Это коснётся только сборок на канале Canary версии 27686 и выше, подчеркнули в Microsoft.