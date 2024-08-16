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России грозит дефицит процессоров AMD и Intel — их поставки в страну рухнули в разы

Официальные поставки иностранных процессоров в РФ продолжают сокращаться. С января по апрель нынешнего года импорт чипов Intel сократился в 15 раз (20 тыс. единиц против 289 тыс. единиц за тот же период 2023 года). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный осведомлённый источник, знакомый с данными Федеральной таможенной службы.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В сообщении сказано, что в денежном выражении импорт процессоров упал в 12 раз до 297 млн рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,5 млрд рублей. Аналогичным образом складывается ситуация с поставками чипом AMD. В общей сложности за первые четыре месяца текущего года в Россию было ввезено 17 тыс. чипов AMD стоимостью 142 млн рублей. Падение относительно показателей за первые четыре месяца прошлого года составило 258 % в натуральном и 321 % в денежном выражении. Источник добавил, что сокращение поставок продолжает сохраняться в течение лета 2024 года. В ФТС сообщили, что публикация данных о внешней торговле временно приостановлена.

Снижение поставок процессоров подтвердили в Fplus (производит электронику и вычислительную технику). Представитель компании связывает тенденцию к снижению поставок с тем, что для производителей российского оборудования стало менее доступно финансирование и усложнились цепочки поставок. В начале года китайские банки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США начали блокировать оплату от компаний из РФ. В итоге российским компаниям пришлось проводить оплату в Китай через посредников, что повлияло на сроки поставок компонентов.

Источник на рынке электроники считает, что снижение объёма поставок процессоров также обусловлено тем, что с 2022 года российские компании скупали на рынках третьих стран чипы и затем ввозили их в РФ, что способствовало формированию достаточно большого запаса компонентов. «В 2022-2023 годах у российских компаний были незакрытые контракты по поставке процессоров, за которые необходимо было отчитаться перед государством, так как средства были отправлены, а компоненты не получены», — напомнил глава консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов считает, что небольшие производители вычислительной техники, закупающие чипы у дистрибуторов, не испытывают дефицита компонентов. Однако крупные производители, закупающий чипы Intel и AMD напрямую в других странах, могли столкнуться с отсутствием поставок. Это может привести к приостановке производства электроники у некоторых компаний, из-за чего образуется временный дефицит отечественных предложений по серверам, СХД, компьютерам и другим устройствам на базе процессоров Intel и AMD.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: процессоры, поставки, россия
процессоры, поставки, россия
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