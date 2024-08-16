Убивший динозавров астероид прилетел из тёмных и холодных глубин Солнечной системы

Символично, что погубивший динозавров астероид прибыл из мрака и холода окраин Солнечной системы. В этом учёные убедились совсем недавно, проведя анализ изотопов рутения в пограничных мел-палеогеновых слоях. Астероид был углеродистым — такие тела образуются за орбитой Юпитера. И он поставил точку в судьбе многотонных рептилий, открыв дорогу млекопитающим и человеку.

Ещё раз выяснить происхождение и тип «астероида Судного дня» взялись учёные во главе с Марио Фишером-Гёдде (Mario Fischer-Gödde) из Кёльнского университета. Объектами их интереса стали изотопы рутения, обнаруживаемые в породах на границе раздела мелового и палеогенового периодов. Во-первых, по соотношению тех или иных изотопов в веществе можно судить о возрасте образцов, а также о том, как далеко от Солнца сформировалось небесное тело. Во-вторых, изотопы рутения земного происхождения отличаются от изотопов, пришедших из космоса.

Вызвавшее массовое (не менее 76 %) вымирание земной фауны около 66 млн лет назад падение 10-км астероида сопровождалось настолько колоссальным выбросом вещества, что его следы находятся по всему миру. Учёные не стали ехать в Мексику к кратеру Чиксулуб — месту падения астероида, а взяли образцы пород в Европе: в Дании, Италии и Испании. Спектральный анализ помог отделить одни изотопы от других, а также земные изотопы рутения от космических.

Согласно сделанным учёными выводам, «динозавровый» астероид был углеродистым или C-типа (точнее CC — из углеродистых хондритов). Такие астероиды явно отличаются от астероидов скалистого типа (S) и образуются во внешней части Солнечной системы. Сегодня мы не можем точно сказать, из какой точки прибыл убивший динозавров астероид. Но теперь учёные с уверенностью говорят, что он прилетел из-за орбиты Юпитера и это точно не комета. Потенциально Юпитер перехватывает смертельные для Земли астероиды, но иногда они прорываются. По прикидкам учёных, такое происходит примерно каждые 250–500 млн лет, но это будет уже другая история.