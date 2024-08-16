Steam Deck OLED стала официально совместима с Windows — Valve выпустила нужные драйверы

Портативная приставка Steam Deck OLED поставляется с кастомной операционной системой Steam OS от Valve, однако оборудование, использующееся в ней, также способно работать в средах ОС Windows 10 и Windows 11. Некоторые пользователи самостоятельно устанавливают указанные ОС на данную приставку для запуска пока официально неподдерживаемых консолью игр или эмуляторов. Чтобы упросить им жизнь, Valve выпустила официальные драйверы Windows для Steam Deck OLED.

Официальный аккаунт Steam Deck в социальной сети X сообщил, что драйверы Windows стали доступны для OLED-версии приставки. Сюда включены драйверы для APU, звука, считывателя карт памяти SD, Wi-Fi и Bluetooth. Valve также сообщила, что перед установкой Windows на приставку Steam Deck OLED требует предварительно установить последнюю версию прошивки BIOS, которая является частью SteamOS версии 3.6.9 или новее. Поэтому перед установкой Windows в любом случае рекомендуется сначала обновить SteamOS.

Драйверы Windows для Steam Deck OLED можно скачать с официально сайта Steam. Там же доступны драйверы и для оригинальной версии консоли с IPS-экраном. Следует добавить, что установка Windows требует лицензионного ключа.

Важно также уточнить, что Valve не предоставляет дополнительную поддержку для владельцев Steam Deck, использующих на ней операционную систему Windows. Со всеми возникшими проблемами в этом случае придётся справляться самому. К счастью, сообщество владельцев Steam Deck весьма активное, поэтому на форумах владельцев приставок можно будет найти нужную помощь или ответ на тот или иной вопрос. В случае возникновения непреодолимых трудностей, можно вернуться к оригинальной операционной системе Steam OS. О том, как это сделать, можно узнать на этой странице.