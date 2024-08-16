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«Забудьте о ремейке Silent Hill 2»: атмосферный хоррор в духе классики начала 2000-х Hollowbody получил трейлер с датой релиза

Разработчик-одиночка Нейтан Хэмли (Nathan Hamley), использующий псевдоним Headware Games, опубликовал новый трейлер олдскульного хоррора на выживание Hollowbody. В ролике раскрывается точная дата релиза — игра выйдет 12 сентября 2024 года на ПК (Steam, GOG).

Источник изображений: Headware Games

Источник изображений: Headware Games

Hollowbody — техно-нуарный хоррор на выживание, вдохновлённый Silent Hill 2, Silent Hill 3, Kuon, Rule of Rose и другой классикой жанра начала 2000-х. События разворачиваются в недалёком будущем в заброшенном британском городе, который после таинственной катастрофы окружили высокими стенами и превратили в зону отчуждения. Главная героиня, курьер чёрного рынка Мика (Mika), отправляется туда на поиски своей пропавшей партнёрши Саши (Sasha).

Пользователи будут исследовать локации с видом от третьего лица (применяется сочетание динамичной и фиксированной камеры), решать встроенные в окружение головоломки, сражаться и выживать в условиях ограниченных ресурсов. Обещаны полное озвучивание, несколько концовок, разные уровни сложности и режим «Новая игра +».

В рекомендуемых системных требованиях (высокие настройки в 1080p) указаны процессор уровня Intel Core i7-6950X и AMD Ryzen 7 2700X, 8 Гбайт ОЗУ и видеокарта не хуже Nvidia GeForce GTX 1080 и AMD Radeon RX 5700.

Hollowbody находится в разработке около трёх лет. Осенью 2022 года проект профинансировали на Kickstarter. Вкладчики пожертвовали почти £28 тыс. — на 86 % больше, чем просил автор. Кроме того, были открыты дополнительные цели, в том числе новая локация, режим от первого лица, механика для фанатов психологического хоррора Chasing Static (первая трёхмерная игра Хэмли) и альтернативный облик для Мики в стиле Мотоко Кусанаги (Motoko Kusanagi) из культового аниме «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell).

Hollowbody
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В комментариях к трейлеру игроки рассказали, что с нетерпением ждут релиза с момента знакомства с демоверсиями. Последние высоко оценили и критики.

«Забудьте о ремейке Silent Hill 2, теперь это мой самый ожидаемый хоррор на выживание», — так отозвался о демо журналист VG247.

«В этой игре есть всё, что мне нравится в хоррорах на выживание начала нулевых», — написал пользователь Marcanine в комментариях к ролику.

«Ждал эту игру годами», — признался Piratesi666.

Заявлен только английский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Ужастик,
Теги: hollowbody, headware games, хоррор, приключение
hollowbody, headware games, хоррор, приключение
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