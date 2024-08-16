AT&T и Verizon обвинили спутниковую связь Starlink в создании помех наземным мобильным сетям

Сотовые операторы AT&T и Verizon призвали Федеральную комиссию по связи (FCC) отклонить план SpaceX по совместному с T-Mobile предоставлению услуг космической сотовой связи при помощи доработанных спутников Starlink. Они утверждают, что спутниковая система будет создавать помехи и ухудшать качество связи наземных мобильных широкополосных сетей. SpaceX и T-Mobile также столкнулись с противодействием со стороны спутниковых компаний EchoStar и Omnispace.

SpaceX и T-Mobile планируют предложить «дополнительное покрытие сотовой сети» (Supplemental Coverage from Space, SCS) с использованием спутниковой группировки Starlink. В рамках этого плана SpaceX добивается от FCC отмены ограничений на используемые частотные диапазоны и предел плотности потока мощности внеполосного излучения. Предложения SpaceX вызвали негативную реакцию со стороны операторов наземных сетей широкополосной мобильной связи.

Плотность потока мощности — количество энергии, передаваемой через единицу площади или объёма за определённое время.

Внеполосное радиоизлучение определяется как нежелательное в полосе частот, примыкающей к необходимой полосе радиочастот, и является результатом модуляции сигнала. Оно может быть вызвано рядом причин, к наиболее существенным из которых можно отнести следующие.

Применение для передачи информации сигналов с более широкой полосой частот, чем требуется; Наличие нелинейности амплитудных характеристик элементов передатчика; Наличие нелинейности в тракте формирования модулирующих сигналов; Использование квантования по сравнению со случаем, когда квантование не используется.

AT&T считает, что запрошенное SpaceX «девятикратное увеличение» допустимых пределов плотности потока мощности для внеполосных излучений создаст «неприемлемые вредные помехи для действующих наземных мобильных операций». AT&T утверждает, что предложение SpaceX «приведёт к среднему снижению пропускной способности нисходящего канала сети на 18 % в рабочем и репрезентативном развёртывании рынка AT&T [в диапазоне] PCS C Block».

Verizon заявила, что предложение SpaceX «подвергнет операции действующего, основного наземного лицензиата в соседних диапазонах вредным помехам». По мнению инженеров Verizon, в результате действий SpaceX уровень помех для операторов наземной сотовой связи заметно превысит пороговое значение ITU [Международного союза электросвязи], а SpaceX не сможет обеспечить адекватной защиты наземного пользовательского оборудования от потенциальных помех со стороны спутниковых систем.

AT&T в своей петиции на отклонении запроса SpaceX подчеркнула, что «что развёртывание SCS не должно представлять никакого риска для жизненно важных наземных сетей мобильной широкополосной связи, на которые сегодня полагаются миллионы американцев». FCC определила SCS как вторичную по отношению к наземным мобильным услугам, потребовав от SCS «сохранять качество обслуживания наземных сетей, защищать права использования спектра и минимизировать риск вредных помех».

Нужно отметить, что и AT&T, и Verizon сами намерены предложить дополнительное покрытие из космоса в рамках отдельных сделок со спутниковой компанией AST SpaceMobile. AT&T даже успела разместить рекламу такой услуги, но была вынуждена отозвать её после жалобы от T-Mobile.

8 августа прошла встреча представителей SpaceX и T-Mobile с сотрудниками FCC. SpaceX и T-Mobile заверили FCC, что их план не повредит другим видам беспроводной связи. SpaceX и другие заинтересованные в разбирательстве организации должны до 22 августа представить свои аргументы в FCC. Крайний срок ответов от FCC — 29 августа.

SpaceX утверждает, что конкуренты осознанно делают вводящие в заблуждение заявления, чтобы максимально затруднить и «сдвинуть вправо» срок коммерческого запуска SCS: «Каждый раз, когда SpaceX демонстрировала, что она не создаст вредных помех для других операторов […], эти конкуренты меняли правила игры или заявляли, что их анализу изначально не следовало доверять. […] Это попытки в последнюю минуту заблокировать более продвинутое дополнительное партнёрство по покрытию и перекачать конфиденциальную информацию, чтобы помочь своим собственным конкурирующим усилиям. Комиссия не должна позволить конкурентным играм встать на пути спасательного обслуживания для американских потребителей».

T-Mobile сообщила FCC, что у неё «есть как сильный стимул, так и обязательство гарантировать, что внеполосные излучения не будут вызывать вредных помех», поскольку у неё есть лицензии как в диапазоне PCS G Block, так и в соседнем диапазоне PCS C Block. T-Mobile подтвердила, что «предлагаемые операции в PCS G Block не вызовут вредных помех для наземных операций в смежных диапазонах, включая собственные операции T-Mobile».

SpaceX на данный момент запустила более 100 спутников Starlink, готовых предоставлять услуги сотовой связи. По словам представителя компании, SpaceX в партнёрстве с T-Mobile «добились значительного прогресса в тестировании ранней сети, продемонстрировав надёжные возможности системы».