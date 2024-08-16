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Критики вынесли вердикт Black Myth: Wukong — мартышкин труд или новый король жанра?

Как и предполагалось, 16 августа первые оценки от западных критиков получила дебютная игра китайской студии Game Science — амбициозный фэнтезийный ролевой боевик Black Myth: Wukong.

Источник изображений: Game Science

Источник изображений: Game Science

На агрегаторе Metacritic накопилось уже полсотни обзоров Black Myth: Wukong со средним рейтингом 82 % — журналисты оценивали только ПК-версию, так как издание для PS5 для тестирования было недоступно.

Напомним, Black Myth: Wukong создаётся по мотивам классического китайского романа «Путешествие на Запад». Игроки в роли избранного самой судьбой царя обезьян отправятся в полное испытаний и чудес приключение.

Сюжет игры получил смешанные отзывы — одним он показался стройным и увлекательным, другим — бессвязным

Сюжет игры получил смешанные отзывы — одним он показался стройным и увлекательным, другим — бессвязным

Рецензенты остались в восторге от динамичной и разнообразной боевой системы, детализированной анимации, разноплановых и грандиозных боссов, технических и художественных красот, атмосферной музыки и множества секретов.

В минусы проекту записали неочевидный дизайн уровней, усугубляемый отсутствием карты, ограниченное исследование локаций, резкие скачки сложности и технические проблемы (вылеты, баги, проседания кадровой частоты даже на мощных ПК).

Журналисты назвали Black Myth: Wukong самобытным (непохожим на Souls-игры) и отличным (тем более для дебютной игры) экшеном, от настоящего величия который удерживают некоторые дизайнерские и технические проблемы.

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на PC (Steam, EGS, WePlay) и PS5, а версия для Xbox Series X и S задержится. На днях в Steam появился бесплатный инструмент для проверки производительности игры на ПК.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: black myth: wukong, game science, ролевой экшен
black myth: wukong, game science, ролевой экшен
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