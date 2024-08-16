Вышел первый трейлер изометрической ролевой игры Rue Valley — это смесь Disco Elysium и «Дня сурка»

Вслед за недавним партнёрством с Owlcat Games разработчики из сербской Emotion Spark Studio представили анонсирующий трейлер своей сюжетной изометрической ролевой игры Rue Valley в стиле Disco Elysium.

События Rue Valley развернутся в одноимённом богом забытом городишке, где в таинственной временной петле оказывается заперт протагонист (почти как в «Дне сурка») с ворохом психологических проблем и податливой личностью.

Игрокам предстоит совершить погружение в мрачные глубины своего сознания и заглянуть в самые потаённые уголки души, узнать секреты города и причины возникновения временной аномалии.

Герой может стать хладнокровным одиночкой или эксцентричным болтуном, а эффекты состояний (алкоголь, тревога) — сделать персонажа более общительным, ранимым и так далее. Характер будет определять действия и доступные реплики в диалогах.

«Накапливайте воспоминания, открывайте новые намерения, меняйте образ мыслей и создавайте свою неповторимую историю. Выходите за рамки привычного мышления, чтобы открыть неожиданные и забавные реплики», — призывают авторы.

Скриншоты

Обещают колоритных второстепенных персонажей со своими сокровенными тайнами, визуальный стиль с элементами комиксов, продолжительность в районе 20 часов и поддержку русского языка.

Rue Valley создаётся для ПК (Steam, GOG, EGS) и не имеет сроков выхода. Игра находится на одной из ранних стадий разработки и появится на предстоящей выставке gamescom 2024 (пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне).