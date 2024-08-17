Corsair массово сокращает штат на фоне падения спроса на комплектующие для ПК

Компания Corsair, известный производитель игровой периферии и комплектующих для ПК, объявила о массовом сокращении штата на фоне снижения выручки и миллионных убытков. В письме, разосланном генеральным директором Энди Полом (Andy Paul) сотрудникам, говорится о вынужденных «организационных изменениях», которые включают в себя сокращение рабочих мест.

Согласно финансовому отчёту за второй квартал, Corsair понесла убытки в размере $29,6 млн. Компания связывает это со снижением продаж на рынке игровых комплектующих, особенно в сегменте самостоятельной сборки ПК, передаёт издание Overclock3D. В то время как продажи периферийных устройств остаются стабильными, спрос на такие продукты, как модули памяти, SSD-накопители и другие компоненты ПК, значительно снизился.

Основной причиной падения продаж комплектующих Corsair называют отсутствие со стороны производителей новых процессоров и видеокарт. Традиционно продажи памяти и других комплектующих для ПК растут после выхода нового оборудования, поскольку пользователи «дружно» обновляют свои системы. Однако за последние несколько кварталов новинок не появилось.

В своём письме сотрудникам генеральный директор отметил, что Corsair необходимо оптимизировать свою деятельность и расходы, сократив численность персонала примерно на 90 человек в течение следующих нескольких недель. «Мы продолжим инвестировать в категории нашего бизнеса, показывающие хороший рост и ожидаем, что производство компонентов и памяти восстановится в следующем году, поскольку на рынок выйдут новые игры и оборудование», — подчеркнул Энди Пол.

Он также указал в качестве потенциального катализатора продаж компонентов и периферийных устройств на ближайшие кварталы такие игры, как Call of Duty: Black Ops 6 и Grand Theft Auto VI. Руководитель выразил сочувствие сотрудникам Corsair, пострадавшим от сокращения, надеясь, что они смогут найти новую стабильную работу в ближайшее время.