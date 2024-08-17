Rocket Lab взялась доставить полезную нагрузку к Марсу в 10 раз дешевле NASA

Известная своими лёгкими ракетами Electron компания Rocket Lab обещает совершить революцию в сфере космических платформ. Всего за 1/10 от стоимости платформ NASA компания обещает создать собственную платформу для доставки научной полезной нагрузки на орбиту Марса. Если NASA подобные миссии обходятся в $500 млн, то услуги Rocket Lab будут стоить намного меньше $50 млн, в чём мы сможем убедиться уже этой осенью.

Идея экономить на миссиях вглубь солнечной системы оформилась в NASA к 2019 году. Агентство учредило программу SIMPLEx (Small Innovative Missions for Planetary Exploration), которая предполагала переложить бремя ответственности за создание спутников для дальних полётов на плечи частных компаний. Стоимость каждой миссии в рамках программы ограничили суммой в $55 млн, не считая расходов на запуск. Было выбрано три проекта, в одном из которых приняла участие Rocket Lab.

В компании не уточняют, во сколько они оценили свою спутниковую платформу для доставки приборов на орбиту Марса. По словам главы компании, сумма на два порядка меньше, чем другие альтернативы. Приборы для миссии EscaPADE (Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) создаёт Лаборатория космических наук Калифорнийского университета в Беркли (SSL). Задача Rocket Lab заключается в проектировании и изготовлении «шины» — каркаса для установки нагрузки, двигательной установки и систем обеспечения работы нагрузки и спутника. Сумму в $55 млн SSL и Rocket Lab поделили между собой в неизвестной на сегодня пропорции.

Миссия EscaPADE предполагает доставку на орбиту Марса двух спутников: Blue и Gold. Приборы на борту аппаратов будут изучать взаимодействие атмосферы Красной планеты с солнечным ветром — частичками плазмы. Миссия рассчитана на 11 месяцев работы. Ещё 11 месяцев понадобится спутникам, чтобы долететь до Марса и выйти на его орбиту. Каждый из аппаратов имеет своё собственное шасси, но по сути — они близнецы.

Запуск спутников в космос ожидается не ранее октября 2024 года. Фишка в том, что они должны быть запущены в рамках первого испытательного полёта новой ракеты New Glenn компании Blue Origin. Если запуск не состоится в течение «нескольких месяцев» после октября, отправка спутников к Марсу будет отложена на два года до следующего окна. Но даже прибыв к Марсу, спутники зависнут там на три месяца, поскольку в это время связи с Землёй будет мешать Солнце между Марсом и нашей планетой. Собственно, это тот срок, на который может быть задержан запуск New Glenn.

Для компании Rocket Lab как для проектировщика и изготовителя спутниковой платформы ситуация осложнилась тем, что New Glenn была выбрана для запуска аппаратов лишь в феврале 2023 года. Проектировщик не мог отталкиваться от параметров ракеты-носителя, что, в общем-то, необычно. Поэтому шасси пришлось проектировать на другом основании — опираясь на конечную массу и необходимую манёвренность платформы, чтобы она могла выйти на орбиту Марса.

У компании Rocket Lab в прошлом есть один условно положительный опыт отправки своей платформы в межпланетный полёт. Она обеспечила доставку кубстата CAPSTONE на орбиту Луны. Борьба за живучесть кубсата продолжалась почти пять месяцев, но он таки добрался до пункта назначения. Полученный опыт поможет компании доставить спутники к Марсу по бросовой цене. Но с учётом обстоятельств — новая ракета и новое шасси — это будет рискованное мероприятие.