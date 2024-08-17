Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на несоответствующие системным требованиям ПК

Компьютеры, на которые устанавливается Windows 11, должны соответствовать чётким системным требованиям. Однако пользователи смогли найти обходные пути, позволяющие использовать операционную систему на устройствах, которые не соответствуют требованиям Microsoft. Теперь же софтверный гигант начал закрывать лазейки, позволяющие делать это.

На момент выхода Windows 11 существовала определённая путаница с системными требованиями. Пользовали не могли устанавливать ОС на достаточно мощные компьютеры, например, из-за отсутствия модуля TPM 2.0. Достаточно быстро пользователи нашли несколько обходных путей, одним из которых был пропуск этапа проверки на соответствие системным требованиям в процессе установки ОС. Для этого было достаточно добавить параметр «/product server» в исполняемый файл установщика Windows 11.

Хотя этот способ установки Windows 11 существовал более года, похоже, что Microsoft решила его заблокировать. По данным источника, после установки одного из недавних патчей для бета-версии Windows 11 на канале Canary упомянутый способ перестал работать. Вероятно, разработчики из Microsoft отслеживают обходные способы установки ОС и блокируют их. Поскольку в настоящее время блокировка установки на несовместимые устройства актуальна только для бета-версий Windows 11 на канале Canary, воспользоваться этим обходным путём всё ещё можно в стабильных версиях ОС. Однако появление этого нововведения означает, что в скором времени оно будет распространено масштабно.