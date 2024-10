Звёзды не сошлись: градостроительная стратегия Beyond These Stars о жизни на спине космического кита не увидит свет в 2024 году

Издательство Hooded Horse и разработчики из новозеландской студии Balancing Monkey Games (Before We Leave) сообщили о переносе релиза своей космической градостроительной стратегии Beyond These Stars.

Напомним, Beyond These Stars была представлена ещё прошлой зимой и ожидалась к релизу в раннем доступе на протяжении 2023 года, однако впоследствии премьеру отложили до 2024-го.

Как стало известно, теперь старт раннего доступа Beyond These Stars в Steam, GOG и Epic Games Store назначен лишь на 2025 год. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

По словам разработчиков, новый перенос обусловлен стремлением команды должным образом подготовиться к запуску раннего доступа и обеспечить корректное функционирование всех основных элементов.

События Beyond These Stars развернутся в процедурно генерированной галактике, по которой путешествует огромный космический кит Кева. На его спине игрокам и предстоит строить цивилизацию пипов (местный народ).

Ресурсы на теле Кевы ограничены, поэтому в ходе путешествий пипам предстоит также осваивать планеты их предков — эти аванпосты служат для добычи минералов и играют вспомогательную роль по отношению к основному городу.

Обещают систему укрепления связи с Кевой (позволит повлиять на траекторию полёта кита через галактику), непростые решения, смену сезонов и терраформирование. Поддержка русского языка не заявлена.