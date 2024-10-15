Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Звёзды не сошлись: градостроительная стр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Звёзды не сошлись: градостроительная стратегия Beyond These Stars о жизни на спине космического кита не увидит свет в 2024 году

Издательство Hooded Horse и разработчики из новозеландской студии Balancing Monkey Games (Before We Leave) сообщили о переносе релиза своей космической градостроительной стратегии Beyond These Stars.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

Напомним, Beyond These Stars была представлена ещё прошлой зимой и ожидалась к релизу в раннем доступе на протяжении 2023 года, однако впоследствии премьеру отложили до 2024-го.

Как стало известно, теперь старт раннего доступа Beyond These Stars в Steam, GOG и Epic Games Store назначен лишь на 2025 год. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

По словам разработчиков, новый перенос обусловлен стремлением команды должным образом подготовиться к запуску раннего доступа и обеспечить корректное функционирование всех основных элементов.

События Beyond These Stars развернутся в процедурно генерированной галактике, по которой путешествует огромный космический кит Кева. На его спине игрокам и предстоит строить цивилизацию пипов (местный народ).

Ресурсы на теле Кевы ограничены, поэтому в ходе путешествий пипам предстоит также осваивать планеты их предков — эти аванпосты служат для добычи минералов и играют вспомогательную роль по отношению к основному городу.

Обещают систему укрепления связи с Кевой (позволит повлиять на траекторию полёта кита через галактику), непростые решения, смену сезонов и терраформирование. Поддержка русского языка не заявлена.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Градостроительная стратегия Kaiserpunk в альтернативном XX веке задержится до 2025 года, но есть и хорошая новость
Анонсирована Dungeons & Kingdoms — средневековый градостроительный симулятор и фэнтезийный ролевой экшен в одном лице
Кошки-мышки: анонсирована комплексная градостроительная стратегия Whiskerwood в духе Rimworld, но про трудолюбивых грызунов
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
«Пусть лучше кто-то другой»: Paradox зареклась делать Bloodlines 3 после того, что пережила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Вдохновлённая Divinity: Original Sin пошаговая ролевая тактика Guild Saga: Vanished Worlds стартовала в раннем доступе Steam с позитивными отзывами
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс,
Теги: beyond these stars, balancing monkey games, hooded horse, стратегия
beyond these stars, balancing monkey games, hooded horse, стратегия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 8 мин.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 2 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 3 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 4 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 4 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 2 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 4 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 5 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 6 ч.
Amazon случайно представила первый цветной Kindle и ещё три ридера для электронных книг 6 ч.