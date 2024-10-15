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Новый трейлер раскрыл дату выхода Karate Survivor — это смесь боевиков с Джеки Чаном и Vampire Survivors

В густую толпу октябрьских релизов готовым к драке врывается дерзкий претендент на внимание игроков. Издатель и разработчик Alawar объявил дату выхода экшен-роглайка на выживание Karate Survivor, вдохновлённого боевиками 80-х.

Источник изображений: Alawar

Источник изображений: Alawar

Напомним, эта вариация Vampire Survivors от Alawar была представлена в конце июня. Релиз Karate Survivor до недавнего времени ожидался в четвёртом квартале (то есть с октября по декабрь).

Как стало известно, Karate Survivor поступит в продажу уже 30 октября текущего года эксклюзивно для Steam. Анонс даты выхода сопровождался боевым 37-секундным геймплейным трейлером.

Alawar также напомнила, что в рамках стартовавшего накануне в Steam фестиваля «Играм быть» доступна демоверсия Karate Survivor — она вышла ещё 7 октября, но всё равно считается участником акции.

Игрокам Karate Survivor предстоит стать мастером боевых искусств в мире уличных драк, отражая волны безжалостных головорезов и импровизируя в бою словно Джеки Чан (Jackie Chan) в своих фильмах из 80-х (в том числе).

Отбиваться от врагов в Karate Survivor можно будет не только руками и ногами, но и подручными предметами (вроде швабр и пластиковых фламинго), а также с помощью элементов окружения (строительные леса, покупательские тележки).

Обещают пять уникальных локаций с боссами и разрушаемыми объектами, три разных стиля боя, «невероятно крутые умения» и шестиступенчатые комбо, десятки «безумных видов оружия», поддержку русского языка и совместимость со Steam Deck.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс,
Теги: karate survivor, alawar, экшен, роглайк
karate survivor, alawar, экшен, роглайк
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