Новый трейлер раскрыл дату выхода Karate Survivor — это смесь боевиков с Джеки Чаном и Vampire Survivors

В густую толпу октябрьских релизов готовым к драке врывается дерзкий претендент на внимание игроков. Издатель и разработчик Alawar объявил дату выхода экшен-роглайка на выживание Karate Survivor, вдохновлённого боевиками 80-х.

Напомним, эта вариация Vampire Survivors от Alawar была представлена в конце июня. Релиз Karate Survivor до недавнего времени ожидался в четвёртом квартале (то есть с октября по декабрь).

Как стало известно, Karate Survivor поступит в продажу уже 30 октября текущего года эксклюзивно для Steam. Анонс даты выхода сопровождался боевым 37-секундным геймплейным трейлером.

Alawar также напомнила, что в рамках стартовавшего накануне в Steam фестиваля «Играм быть» доступна демоверсия Karate Survivor — она вышла ещё 7 октября, но всё равно считается участником акции.

Игрокам Karate Survivor предстоит стать мастером боевых искусств в мире уличных драк, отражая волны безжалостных головорезов и импровизируя в бою словно Джеки Чан (Jackie Chan) в своих фильмах из 80-х (в том числе).

Отбиваться от врагов в Karate Survivor можно будет не только руками и ногами, но и подручными предметами (вроде швабр и пластиковых фламинго), а также с помощью элементов окружения (строительные леса, покупательские тележки).

Обещают пять уникальных локаций с боссами и разрушаемыми объектами, три разных стиля боя, «невероятно крутые умения» и шестиступенчатые комбо, десятки «безумных видов оружия», поддержку русского языка и совместимость со Steam Deck.