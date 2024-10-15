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Сегодня поступит в продажу криптовалюта WLFI Дональда Трампа

Сегодня Дональд Трамп (Donald Trump) намерен запустить продажи криптовалюты WLFI, связанной с его проектом World Liberty Financial. Об этом бизнесмен и политик сообщил на своей странице в соцсети X, охарактеризовав проект как «будущее финансовой системы».

Источник изображения: worldlibertyfinancial.com

Источник изображения: worldlibertyfinancial.com

Связанные с проектом люди описывают его как своего рода криптовалютный банк, клиенты которого смогут выдавать и брать кредиты, а также инвестировать в криптовалюту. Никакого устава или регламента не опубликовано, но известно, что инвестировавшие в проект участники получат право голоса на платформе WLF. На начальном этапе криптовалюта, согласно плану, привлечёт $300 млн при оценке в $1,5 млрд. World Liberty Financial является обособленной от Trump Media & Technology Group компанией и не имеет отношения к соцсети Трампа Truth Social.

Цифровая монета WLFI подпадает под финансовую норму Regulation D, которая, по американским законам, позволяет привлекать капитал без предварительной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Для этого должны соблюдаться особые условия: ограничиваются объёмы продажи, а покупателями могут выступать аккредитованные инвесторы с активами от $1 млн. 20 % токенов WLF выделяются команде учредителей, в которую входит семья Трампа. Менее чем за сутки до запуска проекта команда WLF провела эфир на площадке X Spaces, к которому подключились 12 000 пользователей.

WLFI представляет собой токен управления, который позволяет держателям принимать связанные с работой протокола решения, включая такие инициативы как рекламные партнёрства, сообщил один из учредителей проекта Закари Фолкман (Zachary Folkman), — при этом владение токеном «не является капиталом» и не «воплощает экономического права». Продажа токенов будет производиться исключительно на сайте проекта, и участвовать в этом процессе смогут лишь те, кто прошёл процесс регистрации и верификации, а также был внесён в белый список — таких насчитывается «более 100 000 человек». С запуском проекта будет опубликована и его «дорожная карта».

На минувшей неделе WLF начала процесс одобрения криптобанка в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) под названием Aave — одной из самых старых и надёжных платформ криптовалютного кредитования. На форуме Aave команда WLF представила краткое описание целей проекта, среди которых значится продвижение «DeFi для широкой аудитории» и формирование «нового класса пользователей для выдачи и получения кредитов с избыточным обеспечением». Пока продажа токенов во многом похожа на сделку по долговой расписке — те, кто покупает их сейчас, получат право на токены после запуска платформы.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: дональд трамп, wlfi, криптовалюта
дональд трамп, wlfi, криптовалюта
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