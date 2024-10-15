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DJI представила дрон Air 3S с двойной камерой и навигацией в тёмное время суток — от $1099

Компания DJI представила дрон среднего уровня Air 3S. Новинка получила ряд усовершенствований по сравнению с предшественником в лице Air 3, благодаря чему стала ещё лучше справляться со съёмкой в условиях слабой освещённости.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

Air 3S обеспечивает по сравнению с предшественником Air 3 более высокое качество изображения при фото- и видеосъёмке, особенно при слабом освещении, а также имеет функцию интеллектуального обхода препятствий в ночное время, благодаря которой может безопасно возвращаться на базу в ходе ночных полётов.

«DJI Air 3S выводит нашу серию Air на новый уровень, предлагая профессиональные функции, такие как две основные камеры и всенаправленное обнаружение препятствий, сохраняя при этом свой небольшой вес всего в 724 г для безграничной свободы и гибкости», — сообщил директор по опыту в области продуктов DJI Фердинанд Вольф (Ferdinand Wolf) в пресс-релизе, посвящённом выходу новой модели. Он добавил, что Air 3S — идеальный универсальный аппарат для фотосъёмки во время путешествий, позволяющий запечатлеть все знаменательные моменты отпуска, а также обеспечивающий безопасность и сохранность при использовании в ночное время.

Для обнаружения препятствий в ночное время в Air 3S используется широкий набор датчиков, включая лидар на фронтальной панели, нижние инфракрасные датчики ToF и шесть оптических датчиков: по два спереди, сзади и снизу.

Что касается системы камер, то Air 3S получил основную камеру с 50-мегапиксельным 1-дюймовым датчиком и 24-мм объективом, а также 48-мегапиксельный датчик размером 1/1,3 дюйма с 70-мм объективом (3х зум), причём обе камеры обеспечивают до 14 ступеней динамического диапазона при съёмке в автоматическом режиме (не в режиме замедленной съёмки или вертикальной съёмки). 10-битное видео также можно кодировать в формате H.265 с улучшенным ISO.

Основная камера поддерживает видеосъёмку 4K со скоростью 60 кадров в секунду в режиме HDR и 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Как сообщает DJI, по сравнению с Air 3 размеры файлов у новой модели на 30 % меньше. Air 3S оснащён 42 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD для хранения видео- и фотоматериала, запечатлённого за весь полёт продолжительностью до 45 минут. Эти файлы можно в дальнейшем передавать по беспроводной сети на телефон, даже не включая дрон, или через порт USB-C на ноутбук.

Air 3S оснащён множеством интеллектуальных опций съёмки, включая ActiveTrack 360 для автоматического отслеживания объектов и режим панорамы DJI Free.

Источник изображений: DJI

Дрон DJI Air 3S доступен для покупки на сайте store.dji.com с различной комплектацией. Цена начинается от $1099 за комплект, включающий также контроллер DJI RC-N3 для управления дроном с подключением смартфона.

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Рубрики: Новости Hardware, Дроны и коптеры,
Теги: dji, дрон
dji, дрон
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