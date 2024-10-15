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Из-за контрафактных светодиодов в ЕС уничтожат продукцию на миллиарды евро — так решил патентный суд

10 октября 2024 года Европейский объединенный патентный суд в Дюссельдорфе вынес решение в пользу компании Seoul Semiconductor и её дочки по крупному иску о нарушении патентных прав ритейлерами Expert e-Commerce и Expert Klein. Установлено, что ответчики нарушили европейский патент Seoul Semiconductor EP 3 926 698 B1, который распространяется на технологию светодиодов WICOP. Это повлечёт изъятие продукции со светодиодами в ЕС на миллиарды евро.

Источник изображений: Seoul Semiconductor

Источник изображений: Seoul Semiconductor

Южнокорейская компания Seoul Semiconductor заявляет, что вот уже два десятка лет каждый год вкладывает в разработки не менее 10 % выручки или по $100 млн в год. Это позволило ей создать самые передовые технологии производства высокоэффективных светодиодов, от дискретных элементов до интегрированных, включая светодиодные дисплеи. В этой сфере компании принадлежит 18 тыс. патентов.

Самой передовой на сегодня разработкой Seoul Semiconductor остаётся технология производства бескорпусных светодиодов с интегрированными электродами — WICOP. Такие светодиоды можно использовать как в качестве дискретных, например, во вспышках смартфонах или в фарах автомобилей. А можно, с небольшой модификацией, использовать в дисплеях с плотностью до 2000 точек на дюйм. Компания заявляет, что технологию WICOP недобросовестные конкуренты используют для выпуска собственной продукции и называют такие типы упаковок COB, MIP, CSP.

С 2018 года Seoul Semiconductor планомерно начала выигрывать в Европе патентные суды против конкурентов и, в первую очередь, против тайваньской компании Everlight Electronics, входящей в пятёрку лидеров в этом секторе. В августе 2024 года Апелляционный совет Европейского патентного ведомства (EPO) отклонил иск Everlight о признании недействительным патента Seoul Semiconductor на технологию светодиодов без проводов (WICOP). Это решение ещё раз подтвердило надёжность патентных портфелей Seoul Semiconductor, зарегистрированных в 18 европейских странах.

Октябрьское постановление Европейского объединенного патентного суда (который создан всего год назад) поставило точку в затянувшемся споре. Крупнейшего в Германии онлайн-ритейлера с оборотом до $14 млрд в год — компанию Expert e-Commerce — обязали не просто прекратить продавать нарушающую патенты Seoul Semiconductor продукцию, но также изъять всё непроданное и уничтожить.

Уточняющего перечня подлежащей уничтожению продукции нет. Прежде всего, речь идёт о вспышках для смартфонов. Однако под действие запрета потенциально попадают все осветительные приборы от гирлянд до прожекторов и автомобильных стоп-сигналов, а также светодиодные дисплеи. Объём уничтожения продукции может превзойти все мыслимые масштабы. Пока это распоряжение имеет силу в восьми европейских странах — Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции, но потенциально может быть распространено на другие.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: патентный спор, светодиоды, европейцы
патентный спор, светодиоды, европейцы
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