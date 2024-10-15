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Micron представила 64-Гбайт модули DDR5-6400 для систем на Intel Core Ultra, с которыми можно получить 256 Гбайт памяти

Компания Crucial представила модули оперативной памяти DDR5 CUDIMM для новейших настольных компьютеров и DDR5 CSODIMM компактного формата для ноутбуков и мини-ПК со скоростью 6400 МТ/с. Компания предложит для настольных и мобильных ПК модули объёмом до 64 Гбайт — прежде такие были только в серверном сегменте.

Источник изображений: Crucial

Источник изображений: Crucial

Модули памяти CUDIMM и CSODIMM отличаются от обычных модулей DIMM и SO-DIMM соответственно наличием встроенного тактового генератора (Clock Driver, CKD), который повышает общую стабильность работы модулей памяти и позволяет им стабильно функционировать на более высоких частотах. Некоторые производители уже анонсировали выпуск модулей памяти DDR5 CUDIMM со скоростью свыше 9000 МТ/с. Crucial к таким скоростям пока не стремится и хочет начать с малого. Первые модули CUDIMM и CSODIMM производителя будут работать на скорости 6400 МТ/с с задержками CL52-52-52-103.

По словам Crucial, её первые модули памяти CUDIMM уже прошли проверку совместимости с новейшими процессорами Intel Core Ultra 200S. Компания отмечает, что первой в мире завершила проверку на совместимость с Core Ultra 200S модулей памяти CUDIMM ёмкостью 64 Гбайт на базе 32-Гбит микросхем памяти.

Однако в продажу производитель сначала выпустит двухканальные комплекты DDR5-6400 общим объёмом 32 Гбайт (2×16 Гбайт), а также отдельные модули DDR5-6400 объёмом 16 Гбайт. А вот модули объёмом 64 Гбайт, которые позволят оснастить настольный ПК сразу 256 Гбайт оперативной памяти, появятся в продаже в первой половине 2025 года.

Производитель уже озвучил цены на модули памяти DDR5 CUDIMM объёмом 16 Гбайт. Одиночный модуль оценивается $84,99, а комплект из двух — в $169,99.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: cudimm, csodimm, оперативная память, озу, модуль памяти, crucial
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