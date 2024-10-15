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WD представила самые ёмкие жёсткие диски в мире — 32 Тбайт с UltraSMR и 26 Тбайт с CMR

Western Digital выпустила жёсткий диск рекордной ёмкости — 32 Тбайт. Он построен на первой в мире коммерчески доступной платформе из 11 пластин, имеет ряд усовершенствований в конструкции, а также различные технологии, включая OptiNAND, ArmorCache и трёхступенчатый привод (TSA). Новинка использует технологию UltraSMR в сочетании с ePMR. Также был представлен HDD на 26 Тбайт с традиционной записью CMR.

Источник изображений: Western Digital

Источник изображений: Western Digital

В основу HDD ёмкостью 32 Тбайт положены технологии улучшенной «черепичной» магнитной записи UltraSMR и энергосберегающей перпендикулярной магнитной записью (ePMR) второго поколения с усовершенствованными записывающими головками. UltraSMR повышает плотность хранения данных на 20 % по сравнению с методикой традиционной магнитной записи (CMR), а ePMR позволяет добиться более высокой плотности хранения информации по сравнению со стандартной технологией PMR.

Бум искусственного интеллекта стал локомотивом роста для отрасли хранения данных. По мере повышения сложности ИИ-систем, они обрабатывают и генерируют огромные объёмы данных, для хранения которых пока не найдено более эффективного решения, чём жёсткие диски. Для современных рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных компания предлагает самые ёмкие в мире жёсткие диски ePMR CMR объёмом до 26 Тбайт.

Жёсткие диски UltraStar DC HC690 SMR ёмкостью 32 Тбайт обеспечивают высокую масштабируемость и экономически эффективное хранение холодного контента. Cкорость передачи данных находится на уровне 257 Мбайт/с, а энергопотребление в режиме простоя составляет всего 5,5 Вт.

Уже доступные для заказа жёсткие диски Ultrastar DC HC590 CMR объёмом 26 Тбайт позиционируются производителем как «простая замена для постоянного роста ёмкости с надёжной, проверенной на практике технологической основой». Заявлена постоянная скорость передачи данных на уровне 288 Мбайт/с при потреблении 5,6 Вт в режиме ожидания.

WD отмечает, что новые жёсткие диски Ultrastar легко интегрируются в гибридные платформы хранения данных Ultrastar Data60 и Data102 JBOD, которые представляют собой масштабируемые решения для центров обработки данных, облаков и аналитики больших данных. Эти платформы обеспечивают гибкие конфигурации, вмещая до 60 или 102 жёстких дисков, максимальная ёмкость хранилища составляет 3,26 Пбайт. Технологии IsoVibe и ArcticFlow обеспечивают снижение вибрации и оптимизированное охлаждение.

Жёсткие диски WD Gold SATA ёмкостью 26 Тбайт разработаны специально для системных интеграторов и реселлеров. По утверждению производителя, они представляет собой «бескомпромиссное решение для хранения данных, которое включает наши последние инновации для обработки тяжёлых, непрерывных рабочих нагрузок чтения-записи в самых сложных корпоративных и коммерческих системных средах». Диски WD Gold обеспечиваются пятилетней ограниченной гарантией с прогнозируемой наработкой на отказ до 2,5 млн часов.

«Наши технологии CMR и UltraSMR не просто бьют рекорды — они дают клиентам преимущества в эффективности и совокупной стоимости владения, о которых они просили, и это ещё не всё, — заявил старший вице-президент по управлению продуктами подразделения HDD компании Western Digital Рави Пендеканти (Ravi Pendekanti). — Предоставляя самые высокие в отрасли ёмкости ePMR, доступные сегодня, мы гарантируем нашим клиентам эффективность хранения, масштабируемость, надёжность и непревзойдённую ценность, необходимые им, чтобы оставаться впереди».

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS, разработка и производство электроники,
Теги: western digital, hdd, ultrasmr, pmr, cmr, рекорд
western digital, hdd, ultrasmr, pmr, cmr, рекорд
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