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Tetris Forever приземлится на прилавки уже совсем скоро — дата выхода сборника классических версий «Тетриса»

Анонсированный в рамках продолжающегося празднования 40-летия легендарной советской головоломки «Тетрис» (Tetris) сборник Tetris Forever от принадлежащей Atari студии Digital Eclipse получил дату выхода.

Источник изображений: Digital Eclipse

Источник изображений: Digital Eclipse

Как сообщил портал Gematsu со ссылкой на пресс-релиз Digital Eclipse, Tetris Forever поступит в продажу 12 ноября текущего года для PC (Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Премьерой нового трейлера анонс даты выхода Tetris Forever не сопровождался, но разработчики представили новую ключевую иллюстрацию сборника, которая отражает «размах и спонтанность безграничного потенциала игры».

Новая ключевая иллюстрация

Новая ключевая иллюстрация

Основной особенностью Tetris Forever станут входящие в сборник более 15 классических версий «Тетриса». Полный их список представили в трейлере на прошлой неделе (в скобках указан разработчик):

  • Tetris (Алексей Пажитнов) — первоначально выпущена для компьютера «Электроника-60» в 1984 году;
  • Tetris (Spectrum Holobyte) — Apple II, 1988 год;
  • Tetris (Bullet-Proof Software) — Famicom, 1988 год;
  • Hatris (Bullet-Proof Software) — Famicom, 1990 год;
  • Tetris 2 + Bombliss (Bullet-Proof Software) — Famicom, 1990 год;
  • Hatris (Bullet-Proof Software) — Game Boy, 1991 год;
  • Hatris (Bullet-Proof Software) — Nintendo Entertainment System, 1992 год;
  • Super Tetris 2 + Bombliss (Bullet-Proof Software) — Super Famicom, 1992 год;
  • Tetris Battle Gaiden (Bullet-Proof Software) — Super Famicom, 1993 год;
  • Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban (Bullet-Proof Software) — Super Famicom, 1993 год;
  • Super Tetris 3 (Bullet-Proof Software) — Super Famicom, 1994 год;
  • Super Bombliss (Bullet-Proof Software) — Game Boy, 1995 год;
  • Super Bombliss (Bullet-Proof Software) — Super Famicom, 1995 год;
  • Super Bombliss DX (Bullet-Proof Software) — Game Boy, 1998 год.

Также сборник содержит совершенно новую игру — Tetris Time Warp. В ней до четырёх человек могут в реальном времени перемещаться по различным эпохам «Тетриса», чтобы оценить разнообразие визуального оформления и механик игры.

Помимо игр, в состав Tetris Forever войдут новые документальные ролики общей продолжительностью более часа, в которых рассказывается «необыкновенная, но при этом подлинная» история о «Тетрисе».

В частности, обещают пролить свет на дружбу и творческое партнёрство создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова и основателя The Tetris Company Хенка Роджерса (Henk Rogers). Поддержка русского языка не заявлена.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Пазл, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: tetris forever, digital eclipse, atari, головоломка
tetris forever, digital eclipse, atari, головоломка
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