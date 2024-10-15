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Китай собрался стать мировым лидером в изучении и освоении космоса к 2050 году

15 октября 2024 года ведущие космические и научные агентства Китая обнародовали пошаговый план превращения страны в мирового лидера в космической сфере. План предусматривает три этапа реализации, с осуществлением задуманного к 2050 году. К этому времени Китай намерен оказаться далеко впереди США и всего мира по многим вопросам в развитии космических наук и технологий.

Источник изображения: AFP

Источник изображения: AFP

Авторами плана «Национальная программа развития космической науки» выступают представители Национальной аэрокосмической администрации Китая (CNSA), Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA) и Академии наук Китая (CAS). В плане определены 17 приоритетных направлений развития, включая поиск пригодных для жизни планет и изучение квантовой механики. Продвижение страны вперёд в области изучения космоса будет разбито на три этапа: с сегодняшнего дня до 2027 года, с 2028 по 2035 год и с 2036 по 2050 год.

К текущим проектам до 2027 года планируется добавить от пяти до восьми новых миссий в соответствии с долгосрочными целями Китая в космосе. На этом отрезке Китай будет стремиться закрепиться на Луне автоматическими зондами и подготовить место для будущей станции. Создание базы долговременного присутствия на Луне будет форсироваться на втором этапе. За годы второго этапа планируется реализовать 15 миссий, направленных на «усиление мощи» Китая в космосе.

На третьем этапе Китай намерен запустить 30 научных космических миссий, чтобы превзойти другие державы и стать ведущей страной в области космической науки и исследований.

Будущие миссии будут включать в себя поиск пригодных для жизни планет и внеземной жизни, изучение происхождения и эволюции Вселенной, раскрытие природы гравитации, а также изучение квантовой механики и общей теории относительности.

«Космические технологии нашей страны совершили серьезные прорывы, и в некоторых областях они находятся на переднем крае мирового развития. Космические решения, представленные спутниками связи, навигации и дистанционного зондирования, находятся на подъёме, играя важную роль в обслуживании национальной экономики и социальном развитии, — сказал Дин Чибиао (Ding Chibiao), вице-президент CAS, на брифинге для прессы. — Однако, по сравнению с этим, количество наших научных космических спутников всё еще относительно невелико, а реализованных крупных достижений недостаточно, и по-прежнему существует определённый разрыв по сравнению с мировыми аэрокосмическими державами».

Несомненным успехом Китая стала доставка лунного грунта с обратной стороны спутника. Но китайская наука смотрит дальше — на Марс, Юпитер. Учёные призывают искать пригодные для человека миры вдали от Земли — в нашей системе и на экзопланетах. Планируются множество космических приборов для уточнения природы гравитации, тёмной материи, тёмной энергии, проверки положений теории относительности и движение к истокам Вселенной — к Большому взрыву. Скучно не будет, а новый инструмент — это всегда водопад открытий.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: китайские ученые, космическая миссия
китайские ученые, космическая миссия
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