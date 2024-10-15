Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Activision раскрыла окончательные систем...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Activision раскрыла окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 6 — всего 102 Гбайт на релизе

До релиза амбициозного военного шутера Call of Duty: Black Ops 6 остаётся всего полторы недели, и издательство Activision с разработчиками из Treyarch рассказало, чего ждать от ПК-версии игры, и представило её трейлер.

Источник изображений: Activision

Источник изображений: Activision

По словам Activision, Call of Duty: Black Ops 6 для PC в сотрудничестве с Treyarch разрабатывала студия Beenox. Авторы обещают «передовой ПК-опыт» и широкий набор опций (более 500 настроек).

На PC игра будет поддерживать разрешение 4K, ультраширокие мониторы и технологии AMD — интеллектуальное масштабирование FSR 3.1 с генерацией кадров и адаптивное улучшение детализации Contrast Adaptive Sharpening (CAS).

Кроме того, были раскрыты окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 6. Если Call of Duty: Modern Warfare 3 занимала на накопителе более 200 Гбайт, то новая игра оказалась вдвое «легче»:

Минимальные требования (абсолютный минимум для запуска игры)

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A580;
  • видеопамять: 2 Гбайт;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на SSD: 102 Гбайт.

Рекомендуемые требования (высокие настройки графики и 60 кадров/с «в большинстве ситуаций»)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • оперативная память: 12 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на SSD: 102 Гбайт.

«Ультра 4K» / соревновательные требования (максимальные настройки в 4K / «соревновательные» настройки и высокая кадровая частота)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT;
  • видеопамять: 10 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на SSD: 102 Гбайт.

Activision уточняет, что 102 Гбайт свободного места ПК-версия Call of Duty: Black Ops 6 потребует «на релизе». Кроме того, дополнительное пространство понадобится для установки королевской битвы Call of Duty: Warzone.

На запуске в состав Call of Duty: Black Ops 6 войдёт взрывная сюжетная кампания о войне в Персидском заливе, мультиплеер с 16 картами и режим «Зомби» (снова с раундами).

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass (только Ultimate и PC Game Pass). Предзагрузка стартует 21 октября в 19:00 по Москве.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6
«Как ни крути, это не имеет смысла»: Activision оставила Call of Duty: Black Ops 6 без раннего доступа к сюжетной кампании, и фанаты не рады
Activision «убила» амбициозный мод для Call of Duty за день до релиза — H2M должен был возродить мультиплеер классической Modern Warfare 2
GTA VI не пойдёт по пути Call of Duty: Black Ops 6 с Game Pass, потому что Take-Two «принимает рациональные решения»
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
«Пусть лучше кто-то другой»: Paradox зареклась делать Bloodlines 3 после того, что пережила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: black ops 6, treyarch, activision, шутер
call of duty: black ops 6, treyarch, activision, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 8 мин.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 2 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 3 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 4 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 4 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 2 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 4 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 5 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 6 ч.
Amazon случайно представила первый цветной Kindle и ещё три ридера для электронных книг 6 ч.