Activision раскрыла окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 6 — всего 102 Гбайт на релизе

До релиза амбициозного военного шутера Call of Duty: Black Ops 6 остаётся всего полторы недели, и издательство Activision с разработчиками из Treyarch рассказало, чего ждать от ПК-версии игры, и представило её трейлер.

По словам Activision, Call of Duty: Black Ops 6 для PC в сотрудничестве с Treyarch разрабатывала студия Beenox. Авторы обещают «передовой ПК-опыт» и широкий набор опций (более 500 настроек).

На PC игра будет поддерживать разрешение 4K, ультраширокие мониторы и технологии AMD — интеллектуальное масштабирование FSR 3.1 с генерацией кадров и адаптивное улучшение детализации Contrast Adaptive Sharpening (CAS).

Кроме того, были раскрыты окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 6. Если Call of Duty: Modern Warfare 3 занимала на накопителе более 200 Гбайт, то новая игра оказалась вдвое «легче»:

Минимальные требования (абсолютный минимум для запуска игры)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A580;

видеопамять: 2 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 102 Гбайт.

Рекомендуемые требования (высокие настройки графики и 60 кадров/с «в большинстве ситуаций»)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 102 Гбайт.

«Ультра 4K» / соревновательные требования (максимальные настройки в 4K / «соревновательные» настройки и высокая кадровая частота)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT;

видеопамять: 10 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 102 Гбайт.

Activision уточняет, что 102 Гбайт свободного места ПК-версия Call of Duty: Black Ops 6 потребует «на релизе». Кроме того, дополнительное пространство понадобится для установки королевской битвы Call of Duty: Warzone.

На запуске в состав Call of Duty: Black Ops 6 войдёт взрывная сюжетная кампания о войне в Персидском заливе, мультиплеер с 16 картами и режим «Зомби» (снова с раундами).

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass (только Ultimate и PC Game Pass). Предзагрузка стартует 21 октября в 19:00 по Москве.