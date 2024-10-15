Состоялся релиз Android 15 — новые функции конфиденциальности и ИИ-защиту от кражи уже получили Google Pixel

Компания Google выпустила операционную систему Android 15. Первыми её получили фирменные смартфоны Pixel. Новая платформа принесла новые функции конфиденциальности, улучшения для складных устройств и планшетов, а также функцию блокировки при краже, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Одним из ключевых нововведений Android 15 является возможность создания «личного пространства» для приложений, которые пользователь хочет скрыть от других людей, получивших доступ к его устройству, сообщает The Verge. Такими приложениями могут быть социальные сети, платформы для знакомств или банковские сервисы. Для доступа к ним потребуется дополнительная аутентификация. При этом сам факт существования приложения на телефоне можно будет скрыть.

Для складных устройств и планшетов Android 15 предоставляет теперь возможность закреплять и откреплять панель задач. Это сделано для более быстрого доступа к приложениям. Кроме того, можно объединять два часто используемых параллельно приложения в одну иконку и запускать их одновременно одним кликом.

Независимо от версии Android, многие устройства получат функцию Theft Detection Lock, которая заблокирует телефон автоматически, если обнаружит (при помощи искусственного интеллекта), что произошла кража. Например, если смартфон зафиксирует, что его выхватили из рук пользователя. Также появится функция Remote Lock, которая поможет владельцу устройства заблокировать его с другого Android, используя номер телефона и проверку безопасности. Google заявляет, что большинство устройств на Android 10 и новее также получат эти функции, а у некоторых пользователей они уже появились.

Кроме того, компания начала выпуск нового обновления для Pixel в рамках октябрьского Pixel Feature Drop. В него входят такие новинки, как режим Night Sight для Instagram✴, позволяющий делать более качественные фотографии при слабом освещении, а также расширенные функции управления для инструмента Audio Magic Eraser. В течение следующих нескольких недель Google также добавит возможность перемещать файлы с планшета Pixel на смартфон Pixel, просто расположив устройства рядом друг с другом.

Напомним, новая операционная система Android 15 была запущена в прошлом месяце через Android Open Source Project, но на тот момент ещё не была доступна на смартфонах и планшетах Pixel и других устройствах Android. Подробный список всех функций Android 15 доступен на официальном сайте Google.