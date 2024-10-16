Охота за тёмной материей началась: опубликован первый процент космического атласа телескопа «Евклид»

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первый фрагмент космического атласа, полученного с помощью космической обсерватории «Евклид» (Euclid). Изображение соответствует всего одному проценту будущего каталога, в который в деталях войдут все видимые на глубину 10 млрд световых лет галактики, а на нём уже содержится 100 млн объектов — звёзд и галактик, 14 млн их которых уже можно использовать для поиска тёмной материи и тёмной энергии.

«Евклид» собирает свет в оптическом и инфракрасном диапазонах. Поэтому он заглядывает сквозь облака газа и пыли, в деталях получая изображения галактик на огромную глубину. Форма и размеры галактик дадут представление о скоплениях и форме облаков и сгустков тёмной материи, которые, собственно, позволили сначала появиться звёздам, а потом и галактикам. Также на основе новых данных учёные получат лучшее представление о динамике расширения Вселенной на протяжении последних 10 млрд лет, что станет шагом к сбору данных о тёмной энергии, которая заставляет Вселенную ускоренно расширяться.

Представленный фрагмент будущего атласа «Евклида» содержит данные 260 наблюдений, сделанных в период с 25 марта по 8 апреля 2024 года. Всего за две недели «Евклид» охватил 132 квадратных градуса южной части неба, что более чем в 500 раз превышает площадь неба, покрываемую полной Луной. В марте 2025 года будут опубликованы первые 53 квадратных градуса обзора. Данные обзора за первый год наблюдений опубликуют в 2026 году. Сбор данных продлится до 2030 года и охватит примерно треть неба. Но уже сейчас в данных «Евклида» достаточно информации, чтобы по его наблюдениям можно было начать работать.