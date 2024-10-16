Польская компания MAB Robotics продемонстрировала новую способность своего напоминающего собаку робота Honey Badger (англ. — медоед) — четвероногая машина пробежалась по дну бассейна.

Передвигаться в водной стихии на ногах — не самая эффективная затея, например, в сравнении с винтами, но в данном случае перед создателями машины стояла другая задача: видео демонстрирует, насколько надёжна конструкция робота, и насколько он динамичен. По версии разработчиков, изначально предназначенный для работы в наземных операциях «Медоед» окажется полезным в миссиях по поиску и спасению пострадавших на местах катастроф.

«Разработка систем передвижения, способных преодолевать препятствия подводной местности, — увлекательное путешествие, и меня восхищает потенциальное влияние, которое эта работа может оказать на службы инспекции и технического обслуживания в затопленных районах», — рассказал соучредитель и гендиректор MAB Robotics Якуб Бартошек (Jakub Bartoszek).

Поиск и спасение пострадавших являются одной из важнейших задач, которые ставятся перед автономными роботизированными системами — их применение избавляет человека от необходимости лично посещать потенциально опасные участки на местах стихийных бедствий и антропогенных катастроф.