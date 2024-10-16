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Американцы продолжают пользоваться антивирусами Kaspersky, несмотря на запрет

После введения в США запрета продаж и использования антивирусных продуктов «Лаборатории Касперского» российская компания удалила в автоматическом режиме у пользователей свои решения, заменив их на антивирус UltraAV. Но не все американцы отказались от ПО российской компании, несмотря на запрет, и нашли пути его обхода, чтобы и дальше пользоваться популярным антивирусом, пишет TechCrunch.

Несколько человек, живущих в США, сообщили в публикациях на платформе Reddit, что по-прежнему остаются клиентами «Лаборатории Касперского». В ответ на вопрос TechCrunch о мотивах такого решения, они назвали разные причины: от скептического отношения к объявленной правительством причине запрета (российскую компанию назвали угрозой национальной безопасности) или того, что за продукт уже уплачено, до простого предпочтения этого антивируса другим средствам защиты.

«Он общеизвестен как лучший [антивирус] в мире и имеет долгую историю. Нет никаких фактических доказательств того, что это "шпионское ПО", и я не могу просто слепо верить чему-то, что не имеет никаких доказательств», — сообщил ресурсу TechCrunch пользователь Reddit из США, известный под ником Blippyz.

Другой пользователь Reddit с ником YouKnowWho_13 из Нью-Йорка, заявил, что он всего лишь кассир, и его не беспокоят заявления о том, что «Лаборатория Касперского» злоупотребляла своим доступом к компьютерам некоторых американцев, чтобы копировать конфиденциальные данные для передачи российскому правительству.

YouKnowWho_13 добавил, что запрет на продажу ПО компании был «слишком суровым» и ненужным. «Я пользовался им 10 лет. Сила привычки. Это хороший продукт», — отметил YouKnowWho_13. Он рассказал, что купил международный лицензионный ключ на eBay, а для получения обновлений безопасности добавил в приложении сервер обновлений за пределами США. После истечения срока действия лицензионного ключа он перейдёт на продукты ESET или Bitdefender.

Другие пользователи рассказали, что для получения обновлений тоже указывают в приложении сервер обновлений за пределами США или же прибегают к помощи средств обхода блокировок.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: лаборатория касперского, антивирус, сша
лаборатория касперского, антивирус, сша
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