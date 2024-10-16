SpaceX показала яркие кадры пятого полёта Starship высокого качества

Компания SpaceX в соцсети X (бывшая Twitter) поделилась свежими высококачественными снимками первой ступени Super Heavy и корабля Starship во время совершения ими пятого тестового полёта, который состоялся 13 октября 2024 года. Полёт был по-настоящему историческим. Первая ступень с первой попытки была подхвачена механизмами обслуживающей фермы, а корабль мягко приводнился в океане. Предоставленные кадры отображают несколько моментов этого полёта.

На самом первом кадре виден процесс отделения корабля Starship от первой ступени Super Heavy. Корабль уже запустил двигатели (ракета отделяется «по горячему» — уже с запущенными двигателями) и начал процесс отделения. На корпусе Super Heavy отчётливо виден штырь, за который ферма обслуживания позже подхватит первую ступень (с другой стороны ступени есть такой же штырь), а также решётчатые закрылки, которые помогут ступени спланировать в сторону фермы.

На следующем кадре запечатлён корабль при входе в атмосферу, что ведёт к разогреву его оболочки до тысяч градусов.

На третьем кадре Земля видна на фоне закрылка корабля. Во время предыдущего неудачного для корабля четвёртого тестового полёта этот элемент ракеты сильно обгорел и разрушился. В этот полёт компания позаботилась, чтобы у неё была возможность следить за этим элементом на всех участках полёта.

Четвёртый кадр показывает хвостовую часть корабля на фоне Земли и Солнца. Позже корабль войдёт в атмосферу и успешно спустится на воду в Индийском океане.

Ещё одним и стоящим в тени героем события можно назвать сеть спутниковой интернет-связи SpaceX Starlink. Без постоянного скоростного канала связи, предоставляемого сетью Starlink, все связанные с полётом корабля кадры могли бы вовсе не появиться. Данные с камер и датчиков Starship постоянно передавались на Землю через сеть Starlink. Яркие и красочные кадры первой ступени и корабля в движении — это также заслуга SpaceX по выстраиванию группировки Starlink.