YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру»

На YouTube появилась новая метка, указывающая, было ли загруженное видео действительно снято камерой без редактирования видеоряда и звука. Увидеть метку «Снято на камеру» можно благодаря сервису цифровой аутентификации материалов Trupic — он выложил на свой канал один из таких роликов.

Платформа YouTube определяет подлинность загруженных видео с использованием стандарта маркировки C2PA — маркировку получат ролики, созданные с помощью записывающих устройств и оборудования с поддержкой метаданных. Наличие метки «означает, что автор использовал определённую технологию проверки происхождения своего видео и подтверждения, что звук и визуальный ряд не подвергались изменениям», говорится в справочном разделе.

Чтобы появилась метка, необходимо использовать инструменты с поддержкой C2PA 2.1 и выше, то есть первое время она будет добавляться нечасто. Производители камер, включая Leica, начали добавлять соответствующие метаданные к видео в прошлом году, но пока нет ясности, какие материалы фактически поддерживаются системой аутентификации YouTube. Цель инициативы — обеспечить прозрачность в отношении генерируемых искусственным интеллектом материалов на платформе, сообщили в Google ресурсу The Verge. Маркировку подлинности может получить и подвергшееся редактированию видео, но должны соблюдаться три условия.

Видео не должно подвергаться редактированию, которое нарушает цепочку происхождения или делает невозможным отслеживание видео до первоисточника. К примеру, при съёмке материал может получить маркировку метаданными, но она исчезнет при добавлении видео в галерею телефона, если тот не поддерживает C2PA 2.1 и выше.

Видео не должно подвергаться значительным изменениям «в основной природе или содержании», включая звуки и визуальные эффекты.

Не допускаются любые изменения, нарушающие совместимость со стандартом C2PA версии 2.1 и выше.

Ранее администрация YouTube обязала пользователей платформы самостоятельно маркировать сгенерированный ИИ реалистичный контент.