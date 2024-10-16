Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink

Китайская компания China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) вывела на орбиту 18 спутников Gaofen, сообщается на её официальном сайте. Компания выступила генеральным подрядчиком в миссии.

Ракета «Чанчжэн-6» (Chang Zheng-6) с 18 спутниками разработки компании Shanghai Gesi Aerospace Technology стартовала с космодрома Тайюань в китайской провинции Шаньси. Это уже вторая партия аппаратов первого поколения для группировки Qianfan. К 2030 году Китай намеревается развернуть на низкой околоземной орбите более 10 тыс. спутников для обеспечения скоростного интернета.

Первая партия спутников программы Qianfan отправилась в космос 6 августа — в результате на орбите сформировалось облако космического мусора из более чем трехсот обломков верхней ступени ракеты «Чанчжэн-6A». В этом году группировка Qianfan должна расшириться до 108 аппаратов, а в 2025 году к ним добавятся ещё 648 спутников. Полное покрытие планеты сеть, как ожидается, обеспечит в 2028 году.

Среднеразмерную ракету-носитель «Чанчжэн-6» разработали в Шанхайском институте аэрокосмических технологий. Коммерческая компания Great Wall специализируется на запуске и доставке спутников на орбиту. К настоящему моменту она произвела уже 90 стартов.