По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please

Снявший короткометражки по Papers, Please и Beholder режиссёр Никита Ордынский намерен заняться экранизацией новой видеоигры — карточного приключения Black Book («Чёрная книга»). Производство находится на стадии написания сценария.

Творческая адаптация будет выпущена в формате сериала на восемь эпизодов с участием реальных актёров. Посильную помощь также оказывает пермская студия Morteshka, создавшая оригинальный проект.

Black Book рассказывает историю о молодой колдунье Василисе, которая приняла непростое решение, чтобы спасти своего возлюбленного. Приключение вдохновлено славянской мифологией и предлагает игроку принять участие в карточных боях и исследовать мир, где люди живут по соседству с потусторонними существами.

Black Book стала лучшей игрой 2021 года по мнению редакции 3DNews, а её разработчики в настоящий момент трудятся над мистическим хоррором от первого лица «Лихо одноглазое» по мотивам мрачной народной сказки.