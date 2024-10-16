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Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну

Европейская межпланетная станция «Гера» (Hera) на днях прислала первые снимки из космоса, сделанные в рамках первого включения и проверки бортовых приборов. Станция была запущена 7 октября для изучения последствий удара зондом DART по астероиду Диморф. Активация трёх разных камер состоялась 10 и 11 октября. Полученные снимки Земли и Луны были сделаны с расстояний 1,4–1,6 млн км. Примерно на таком расстоянии от Земли работает телескоп «Джеймс Уэбб».

Расположение приборов на платформе стнации «Гера». Источник изображения: ESA

Расположение приборов на платформе станции «Гера». Источник изображения: ESA

В оптическом диапазоне тестовая съёмка велась двумя монохромными камерами Asteroid Framing Camera, AFC (обозначены буквой A на схеме). Снимок Земли и Луны получен 11 октября с расстояния примерно 1,6 млн км. На фото Земля ориентирована северным полюсом вверх, а Солнце освещает Тихий океан. Камеры AFC произведены немецкой компанией Jena-Optronik на основе астронавигатора ASTROhead. Кроме научных снимков камеры будут осуществлять навигацию по звёздам.

Снимок Земли и Луны в инфракрасном диапазоне сделал прибор Thermal Infrared Imager (TIRI, буква B на схеме). Изображение получено с расстояния 1,4 млн км. Север планеты также направлен вверх, а нам видны Восточное побережье США и Атлантический океан. Камера TIRI произведена японской компанией Meisei Electric по заказу JAXA. В основе камеры прибор для исследования астероидов, применённый во время миссии «Хаябуса-2». Прибор составит карту температур астероидов, которая прояснит их состав и варианты поверхности (по динамике теплового распределения и тепловой инерции).

Третий снимок сделала гиперспектральная камера HyperScout (H), которая была изготовлена в Нидерландах компанией Сosine remote sensing. Снимок сделан с расстояния 1,6 млн км и представляет Землю в ложных цветах. HyperScout H будет наблюдать астероид Диморф в цветовой гамме, недоступной человеческому глазу, и поможет определить минеральный состав астероида. Гиперспектральная камера охватывает диапазон длин волн 650–950 нм, при этом цвета кодируются таким образом, что синий представляет самую короткую длину волны, а красный — самую длинную.

Станция «Гера» доберётся до двойной системы околоземных астероидов Дидима и Диморфа в октябре 2026 года. Астероид Диморф был протаранен зондом NASA DART в октябре 2022 года, что привело к отклонению его орбиты вокруг Дидима. «Гера» должна собрать максимальный объём информации по отклонению и объектам воздействия, что позволит улучшить модели для расчёта ударного отклонения опасных для Земли астероидов.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: hera, астероиды, dart
hera, астероиды, dart
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