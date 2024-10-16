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Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения

Компания-разработчик космических технологий Axiom Space и итальянский дом моды Prada показали окончательный вариант скафандра для будущей лунной миссии NASA Artemis 3. Первая версия этой космической спецодежды была выполнена в фирменных цветах Axiom: синем, чёрном и оранжевом, и украшена логотипом Axiom, чтобы скрыть элементы космической одежды на время её разработки. Теперь публике представлен финальный, белый вариант скафандра.

Источник изображений: Axiom Space

В 2022 году NASA предоставило Axiom заказ на $228,5 млн в рамках контракта на $1,26 млрд на создание скафандров следующего поколения для поддержки лунной программы Artemis. Взяв за основу классический скафандр xEMU (Extravehicular Mobility Unit), разработанный инженерами NASA, в Axiom Space создали новый скафандр для «внекорабельной мобильности» AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), который обеспечивает повышенную гибкость, лучшую защиту от суровых условий космоса и специализированные инструменты для научных исследований.

Скафандры, предназначенные для использования астронавтами на Луне, будут иметь белое покрытие, отражающее тепло и защищающее владельца от экстремально высоких температур и воздействия солнечной радиации. В создании AxEMU принимала участие дизайнер одежды для фантастических сериалов Эстер Маркиз (Esther Marquis). Скафандр изначально проектировался для использования самыми разными членами экипажа, независимо от пола и физических кондиций.

Белый скафандр получил тёмно-серые накладки на локтях и коленях и в районе тазобедренных суставов. Ботинки со светло-голубой подошвой перекликаются с обувью первых космонавтов эпохи Аполлона. На скафандр добавлены точки крепления для красных полос, такие же были добавлены к скафандрам Аполлона, космического челнока и космической станции, чтобы различать членов экипажа.

Верхняя часть туловища с интегрированным шлемом и рюкзаком портативной системы жизнеобеспечения (PLSS) также имеет точки крепления для нашивок национальных флагов и названия миссии. Коммерческий дизайн скафандра подчёркивает логотип Axiom, вышитый серым цветом на клапане средней части скафандра.

Скафандр оснащён бортовой диагностической системой, регенерирующей системой очистки углекислого газа и технологией охлаждения для удаления тепла. Он получил дополнительное покрытие на шлеме и забрале для улучшения обзора и усовершенствованные перчатки по сравнению с теми, которые использовали астронавты ранее.

AxEMU прошёл предварительную проверку конструкции, окончательные испытания скафандра намечены на 2025 год. По заявлению производителя, скафандр обеспечивает нахождение на лунной поверхности продолжительностью не менее восьми часов и выдерживает экстремальные условия на южном полюсе Луны. AxEMU способен противостоять низким температурам в постоянно затенённых регионах в течение как минимум двух часов.

Скафандр успешно справился с испытаниями под водой без участия человека в Лаборатории нейтральной плавучести NASA (NBL) и прошёл моделирование в условиях пониженной гравитации в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Дальнейшие испытания предполагают пилотируемые погружения в NBL и комплексные испытания с прототипами лунного вездехода.

«Мы сломали шаблон, — заявил президент Axiom Мэтт Ондлер (Matt Ondler). — Партнёрство Axiom Space и Prada заложило новую основополагающую модель для межотраслевого сотрудничества».

«Мы открываем новую эру в исследовании космоса, где партнёрские отношения являются обязательными для коммерциализации космоса, — добавил исполнительный вице-президент по внекорабельной деятельности Axiom Space Рассел Ралстон (Russell Ralston). — Впервые мы используем опыт других отраслей для создания лучшего решения для космоса».

«Я очень горжусь результатом, который мы показываем сегодня, — отметил директор по маркетингу и руководитель корпоративной социальной ответственности Prada Group Лоренцо Бертелли (Lorenzo Bertelli). — Мы поделились своим опытом в области высокопроизводительных материалов, функций и методов шитья, и мы многому научились». Ранее он напомнил о «передовой» работе и многолетнем опыте компании по работе с парусной командой для участия в Кубке Америки Luna Rossa Prada, где используются технологии, мало уступающие космическим.

Источник изображения: nssmag.com

Источник изображения: nssmag.com

В ходе миссии Artemis 3 NASA планирует высадку на Луну первой женщины вместе с ещё одним астронавтом американского происхождения. Следующие миссии Artemis доставят на Луну первого человека с другим цветом кожи и астронавтов из стран-партнёров, включая Японию и страны ЕС.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: axiom space, prada, скафандр, artemis 3
axiom space, prada, скафандр, artemis 3
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