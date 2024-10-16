Сегодня 17 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Ностальгия в высоком разрешении: консоль...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ностальгия в высоком разрешении: консоль Analogue 3D за $250 запустит игры Nintendo 64 в 4К

Компания Analogue поделилась подробностями о своей новой игровой консоли Analogue 3D, которая предназначена для запуска игр Nintendo 64, в том числе с оригинальных картриджей, в формате 4K. Производитель объявил, что Analogue 3D поступит в продажу в первом квартале 2025 года и будет стоить $250 — прежде планировалось выпустить её в 2024-м. Вместе с этим компания опубликовала несколько снимков своей консоли в чёрном и белом цветовых вариантах.

Источник изображений: Analogue

Источник изображений: Analogue

Analogue 3D, анонсированная в прошлом году, представляет собой современную версию Nintendo 64. Ранее компания уже выпустила подобные продукты для запуска игр для NES, SNES, Sega Genesis и Game Boy. Анонсированная новинка способна не только воспроизводить игры в 4K, но также поддерживает несколько режимов, имитирующих отображение ЭЛТ-монитора или старого телевизора. По заявлению компании, в устройстве используется «специально разработанный апскейлер 4K», который и делает возможным вывод видео в высоком качестве.

Отмечается, что Analogue 3D на 100 % совместима с библиотекой картриджей Nintendo 64 и не зависит от региона, в котором находится пользователь. Используемая технология FPGA позволяет устройству функционировать как оригинальная консоль, а не эмулятор игр.

Контроллеры Analogue 3D можно подключить по Bluetooth, но в конструкции также предусмотрено четыре оригинальных порта для проводного подключения контроллеров. В дополнение к этому есть два USB-порта и слот для SD-карты. В качестве программной платформы задействована 3D OS.

В комплект поставки не входит контроллер, но компания 8bitdo создала обновлённую версию геймпада от Nintendo 64 без третьего контакта, который можно приобрести отдельно за $39,99. Он оснащён стиком с эффектом Холла и совместим с консолями Switch, а также устройствами на базе Android и ПК. Вместе с консолью также можно использовать любые оригинальные контроллеры от Nintendo 64.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопотребление
Россияне смели дефицитные Sony PlayStation 5 Pro, несмотря на огромную наценку
Представлен геймпад за $70 с переключаемыми раскладками в стиле Xbox, Switch и других консолей
Выяснились подробности о российской игровой консоли на чипе «Эльбрус» с поддержкой Doom 3, S.T.A.L.K.E.R. и GTA Vice City
Утечка раскрыла дизайн и характеристики игровой консоли Nintendo Switch 2
Nintendo придумала, как бороться с перекупщиками Switch 2 — нужно выпускать достаточно консолей
Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: analogue 3d, nintendo 64, игровая консоль
analogue 3d, nintendo 64, игровая консоль
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Gamesblender № 695: слухи о продаже Ubisoft, Red Dead Redemption на ПК, новый «Мор» и будущее Halo 2

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные нащупали новый источник чистой неограниченной энергии — прямо у нас под ногами
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
У разработчиков It Takes Two «просто не укладывается в голове», насколько успешной оказалась игра — продажи превысили уже 20 миллионов копий
Глава Intel неожиданно показал 1,8-нм процессор Panther Lake
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
«Моя самая ожидаемая игра 2025 года»: в новом трейлере Clair Obscur: Expedition 33 представили персонажей со звёздными голосами 9 ч.
Корейские хакеры распространяют вирусы через Internet Explorer 9 ч.
ВТБ первым из российских банков приобрёл гибридные цифровые права (ГЦП), закупив планшеты YADRO KVADRA_T 10 ч.
Более 600 млн кибератак совершается на пользователей Windows ежедневно 10 ч.
Meta не смогла увильнуть от обвинений в сознательном формировании зависимости у детей — будет суд 12 ч.
«Ноябрь меня эмоционально уничтожит»: динамичный трейлер второго сезона «Аркейн» оставил зрителей под впечатлением 12 ч.
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 13 ч.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 14 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 14 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 15 ч.
Марсоход Perseverance запечатлел солнечное затмение с поверхности Красной планеты 54 мин.
Apple помогла BYD создать более совершенные аккумуляторы для электромобилей 58 мин.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 9 ч.
«Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик» — доступный телевизор с голосовым управлением и «Алисой» 11 ч.
Honor представила Tablet GT Pro — 12,3-дюймовый OLED, Snapdragon 8s Gen 3 и большая система охлаждения 11 ч.
В России стартовали продажи лёгкого тонкого ноутбука HONOR MagicBook Art 14 со съёмной ИИ-камерой 11 ч.
Honor представила смартфоны X60 и X60 Pro с менее быстрыми чипами, чем у предшественников 11 ч.
Ностальгия в высоком разрешении: консоль Analogue 3D за $250 запустит игры Nintendo 64 в 4К 12 ч.
300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор 12 ч.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 14 ч.