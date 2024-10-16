Ностальгия в высоком разрешении: консоль Analogue 3D за $250 запустит игры Nintendo 64 в 4К

Компания Analogue поделилась подробностями о своей новой игровой консоли Analogue 3D, которая предназначена для запуска игр Nintendo 64, в том числе с оригинальных картриджей, в формате 4K. Производитель объявил, что Analogue 3D поступит в продажу в первом квартале 2025 года и будет стоить $250 — прежде планировалось выпустить её в 2024-м. Вместе с этим компания опубликовала несколько снимков своей консоли в чёрном и белом цветовых вариантах.

Analogue 3D, анонсированная в прошлом году, представляет собой современную версию Nintendo 64. Ранее компания уже выпустила подобные продукты для запуска игр для NES, SNES, Sega Genesis и Game Boy. Анонсированная новинка способна не только воспроизводить игры в 4K, но также поддерживает несколько режимов, имитирующих отображение ЭЛТ-монитора или старого телевизора. По заявлению компании, в устройстве используется «специально разработанный апскейлер 4K», который и делает возможным вывод видео в высоком качестве.

Отмечается, что Analogue 3D на 100 % совместима с библиотекой картриджей Nintendo 64 и не зависит от региона, в котором находится пользователь. Используемая технология FPGA позволяет устройству функционировать как оригинальная консоль, а не эмулятор игр.

Контроллеры Analogue 3D можно подключить по Bluetooth, но в конструкции также предусмотрено четыре оригинальных порта для проводного подключения контроллеров. В дополнение к этому есть два USB-порта и слот для SD-карты. В качестве программной платформы задействована 3D OS.

В комплект поставки не входит контроллер, но компания 8bitdo создала обновлённую версию геймпада от Nintendo 64 без третьего контакта, который можно приобрести отдельно за $39,99. Он оснащён стиком с эффектом Холла и совместим с консолями Switch, а также устройствами на базе Android и ПК. Вместе с консолью также можно использовать любые оригинальные контроллеры от Nintendo 64.