300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор

На Парижском автосалоне тайваньская компания ProLogium представила перспективный тяговый литиевый аккумулятор. От других подобных изделий разработка ProLogium отличается композитным анодом из кремния. Этот элемент позволил повысить как плотность энергии в батарее, так и увеличить скорость её заряда. Перспективный аккумулятор за 5 минут зарядки накапливает энергию на пробег в 300 км, что приближает его по удобству к заправке автомобиля с ДВС.

По словам разработчика, новый аккумулятор обеспечивает плотность хранения энергии 321 Вт·ч/кг. Для сравнения: аккумуляторная батарея ёмкостью 53 кВт·ч электромобиля Hyundai Ioniq 6 обещает 153 Вт·ч/кг, а аккумуляторная ячейка Tesla 4680, по оценкам экспертов, позволяет запасать 232,5 Вт·ч/кг.

Что касается скорости заряда «кремниевого» аккумулятора ProLogium, то за 5 минут батарея набирает ёмкость с 5 % до 60 % от полной. За 8,5 минуты аккумулятор заряжается до 80 %. По утверждению ProLogium, это на 80 % быстрее, чем у уже представленных на рынке аккумуляторов. Это особенно важно для владельцев электромобилей, которые часто задаются вопросом — как и где быстро восстановить ёмкость, не простаивая в очередях на зарядных станциях?

Также стоит отметить, что новые тяговые аккумуляторы ProLogium имеют модульную конструкцию, которая должна упростить их ремонт и переработку, что, возможно, поможет снизить стоимость владения электромобилями.

Компания ProLogium также сообщила, что она переходит от стадии исследований и разработок к коммерциализации своих энергетических решений. ProLogium сотрудничает с немецкой автомобильной компанией FEV для запуска производства аккумуляторных блоков в ближайшем будущем. Кроме того, у компании есть ещё более перспективный керамический литиевый аккумулятор, но это уже другая история.