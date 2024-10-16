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Honor представила Tablet GT Pro — 12,3-дюймовый OLED, Snapdragon 8s Gen 3 и большая система охлаждения

Помимо смартфонов X60 и X60 Pro компания Honor представила сегодня в Китае планшет Tablet GT Pro. Новинка оснащена 12,3-дюймовым экраном, производительным процессором Snapdragon 8s Gen 3 и батареей на 10 050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Дисплей планшета Tablet GT Pro построен на матрице OLED с разрешением 3000 × 1920 пикселей. Экран обладает частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м2. Частота регулировки яркости методом ШИМ составляет 4320 Гц. Устройство также получило систему из четырёх динамиков с поддержкой технологии улучшения звука IMAX Enhanced.

Чип Snapdragon 8s Gen 3 включает одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,0 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,8 ГГц, три ядра Cortex-A520 с частотой до 2,0 ГГц и GPU Adreno 735. Он работает в паре с 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти. Производитель предлагает для новинки 128, 256 или 512 Гбайт постоянной памяти.

Honor Tablet GT Pro оснащён продвинутой системой охлаждения с площадью рассеивания 40 000 мм2, что должно обеспечить стабильно высокую производительность при длительных игровых сессиях. Работает устройство под управлением Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0. Для планшета также заявляется поддержка электронного пера Magic Pencil 3.

У новинки есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Разрешение тыльной камеры составляет 13 Мп. Она может снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду. Спереди находится 9-Мп камера с возможностью съёмки в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Honor Tablet GT Pro будет доступен в цветах Moon Shadow White (белый) Star Black (чёрный) и GT Blue (синий). Стоимость устройства начинается с 2499 юаней ($350) за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. В максимальной конфигурации с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти планшет оценён в 3299 юаней ($465). Предзаказы в Китае уже принимаются, а продажи начнутся с 22 октября.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: honor, планшет, snapdragon 8s gen 3
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