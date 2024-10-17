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21 октября стартуют продажи сверхпрочного смартфона Cubot KingKong Power 3

Через несколько дней, 21 октября начнутся продажи KingKong Power 3, нового сверхпрочного смартфон от известного производителя защищённых устройств Cubot.

Cubot KingKong Power 3 может стать надёжным спутником любителей активного отдыха на открытом воздухе. Огромный динамик мощностью 3 Вт идеально подходит для вечеринки в кемпинге или на пляже, обеспечивая собравшуюся аудиторию мощным, кристально чистым звуком громкостью до 123 дБ. А светодиодная подсветка на задней панели, которая может пульсировать в такт воспроизводимой музыке, добавит новый импульс праздничной атмосфере.

Ёмкости аккумулятора в размере 10200 мА·ч с быстрой зарядкой 33 Вт хватит не только музыкальное сопровождение вечеринки, но на несколько дней использования смартфона. Быстрая зарядка позволит быстро восполнить заряд батареи, а функция обратной зарядки поможет обеспечить восполнение заряда других устройств.

Имеющиеся у Cubot KingKong Power 3 основная 100-Мп камера с 5-Мп датчиком для макросъёмки и фронтальная 32-Мп камера позволят получать фото и видео высокого качества даже в условиях низкой освещённости.

Cubot KingKong Power 3 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99 (MT8781), обеспечивающем плавную работу в режиме многозадачности и высокую производительность в играх.

Смартфон создан для работы в самых экстремальных условиях, что подтверждается соответствием стандартам IP68/IP69K и спецификациям MIL-STD-810H по защите от пыли, влаги, ударов и падений.

Стоимость Cubot KingKong Power 3 с 6/256 Гбайт памяти равна $149,49, версия смартфона с 12/256 Гбайт — $183,7.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: cubot, смартфон, защищённый
cubot, смартфон, защищённый
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