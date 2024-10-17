Объём госзакупок российского софта вырос на треть

Объём публичных госзакупок российского системного офисного программного обеспечения и операционных систем в период с января по сентябрь 2024 года вырос на 31,2 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 2,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Тендерплан», где также отметили рост количества тендеров на 45,3 % год к году (805 процедур).
Представитель сервиса «Контур.Фокус», говоря о закупках ОС Astra Linux и РЕД ОС, сообщил, что заказчики по 44-ФЗ (госорганы) только в третьем квартале нынешнего года провели 246 тендеров на общую сумму 282 млн рублей, что выше показателя за тот же период прошлого года на 60 % в количественном и на 30 % в денежном выражении. При этом отмечается, что заказчики по 223-ФЗ (госкомпании) за аналогичный период сократили количество тендеров на 14 % до 55 процедур, а их затраты снизились на 58 % до 97 млн рублей.
Эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик считает, что для госкомпаний характерен «эффект инерции», на фоне которого они готовятся к исполнению законодательных требований. По данным компании, объём и количество закупок отечественных ОС в рамках 44-ФЗ за первые девять месяцев (615 процедур на 918 млн рублей) превышает аналогичные показатели за весь прошлый год, когда было проведено 612 процедур на 899 млн рублей.
В «Ред Софт» отметили, что компания поставляет ПО заказчикам «и по закрытым процедурам, которые не попадают под стандартные регламенты». В «Ред Софт» ожидают дальнейший рост продаж по итогам четвёртого квартала 2024 года, но точные значения озвучены не были. В «Группе Астра» сообщили, что продажи в четвёртом квартале считаются самыми активными. Там также добавили, что «оценивать спрос на продукты компании только по Astra Linux некорректно», поскольку заказчики, которые уже используют ОС, могут закупать другие продукты компании.
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