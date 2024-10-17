Сегодня 17 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Объём госзакупок российского софта вырос...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Объём госзакупок российского софта вырос на треть

Объём публичных госзакупок российского системного офисного программного обеспечения и операционных систем в период с января по сентябрь 2024 года вырос на 31,2 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 2,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Тендерплан», где также отметили рост количества тендеров на 45,3 % год к году (805 процедур).

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Представитель сервиса «Контур.Фокус», говоря о закупках ОС Astra Linux и РЕД ОС, сообщил, что заказчики по 44-ФЗ (госорганы) только в третьем квартале нынешнего года провели 246 тендеров на общую сумму 282 млн рублей, что выше показателя за тот же период прошлого года на 60 % в количественном и на 30 % в денежном выражении. При этом отмечается, что заказчики по 223-ФЗ (госкомпании) за аналогичный период сократили количество тендеров на 14 % до 55 процедур, а их затраты снизились на 58 % до 97 млн рублей.

Эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик считает, что для госкомпаний характерен «эффект инерции», на фоне которого они готовятся к исполнению законодательных требований. По данным компании, объём и количество закупок отечественных ОС в рамках 44-ФЗ за первые девять месяцев (615 процедур на 918 млн рублей) превышает аналогичные показатели за весь прошлый год, когда было проведено 612 процедур на 899 млн рублей.

В «Ред Софт» отметили, что компания поставляет ПО заказчикам «и по закрытым процедурам, которые не попадают под стандартные регламенты». В «Ред Софт» ожидают дальнейший рост продаж по итогам четвёртого квартала 2024 года, но точные значения озвучены не были. В «Группе Астра» сообщили, что продажи в четвёртом квартале считаются самыми активными. Там также добавили, что «оценивать спрос на продукты компании только по Astra Linux некорректно», поскольку заказчики, которые уже используют ОС, могут закупать другие продукты компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИ
У Роскомнадзора пока нет оснований для разблокировки Discord
«Группа Астра» сфокусируется на новой концепции серверной виртуализации
В YouTube появится ещё больше рекламы — её будут показывать при постановке видео на паузу
Свежее обновление Windows 11 оставляет после себя неудаляемый файл на 8,6 Гбайт
ChatGPT вдруг стал первым затевать разговоры и задавать странные вопросы — OpenAI устранила сбой
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: программное обеспечение, россия, госзакупки
программное обеспечение, россия, госзакупки
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 9
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Gamesblender № 695: слухи о продаже Ubisoft, Red Dead Redemption на ПК, новый «Мор» и будущее Halo 2

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные нащупали новый источник чистой неограниченной энергии — прямо у нас под ногами
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
У разработчиков It Takes Two «просто не укладывается в голове», насколько успешной оказалась игра — продажи превысили уже 20 миллионов копий
«Настоящий духовный наследник Mass Effect»: игроков поразил трейлер «самого жуткого врага» в научно-фантастическом ролевом экшене Exodus
SpaceX запретили нарастить запуски ракет Falcon 9 из-за поведения Илона Маска в соцсетях
Google убеждает суд, что открывать Android для альтернативных магазинов приложений опасно 3 ч.
На iPhone россиян вернутся бесконтактные платежи — НСПК представила прототип технологии «Волна» для оплаты по Bluetooth 3 ч.
Анонсирован психологический хоррор Bad Cheese с «жутковатым очарованием» мультфильмов 1920-х годов 3 ч.
У людей ещё есть время: ИИ сравняется по умственным способностям с человеком через 10 лет, а то и позже 4 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила патч с «убийственной» сложностью и достигла новой вершины продаж 5 ч.
Ремейк Silent Hill 2 опередил классическую игру по скорости продаж в несколько раз 8 ч.
В Meta снова прошли массовые увольнения — работы лишились сотрудники Instagram, WhatsApp и других отделов 8 ч.
Bohemia Interactive раскрыла, когда выйдет Arma 4 9 ч.
Объём госзакупок российского софта вырос на треть 10 ч.
«Моя самая ожидаемая игра 2025 года»: в новом трейлере Clair Obscur: Expedition 33 представили персонажей со звёздными голосами 19 ч.
«РТК-ЦОД» успешно ввёл в эксплуатацию ЦОД «Москва-V»: 2048 стоек и 17 МВт 14 мин.
Роботы Tesla Optimus научились ориентировать в незнакомых помещениях и стали лучше понимать людей 21 мин.
Геймеры переходят на OLED-мониторы: продажи вырастут на 181 % в этом году 33 мин.
«Бог ИИ. Портрет Алана Тьюринга»: написанную человекоподобным роботом картину впервые продадут на аукционе Sotheby’s 55 мин.
Водостойкость складного смартфона HONOR Magic V3 проверили в самом глубоком бассейне России 2 ч.
AWS запитает свои ЦОД от модульных реакторов X-energy 3 ч.
MSI представила геймерские беспроводные мыши Versa 300 Wireless и Elite Wireless — до 26 000 DPI и до 80 часов автономности 3 ч.
В России наладят выпуск ИИ-серверов на отечественных ускорителях, но обучать ИИ они не смогут 4 ч.
Проблемные чипы Blackwell рассорили Nvidia и TSMC — это может сыграть на руку Samsung 4 ч.
Nebius, бывшая Yandex, представила облачную ИИ-платформу с ускорителями NVIDIA H100 и H200 4 ч.