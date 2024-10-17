«Настоящий духовный наследник Mass Effect»: игроков поразил трейлер «самого жуткого врага» в научно-фантастическом ролевом экшене Exodus

Основанная ветераном BioWare Джеймсом Оленом (James Ohlen) студия Archetype Entertainment представила новый трейлер своего нелинейного научно-фантастического ролевого экшена Exodus. Полутораминутный кинематографический ролик посвящён «самому жуткому врагу» во всей игре.

«Вы знаете, что такое страх? — задаётся вопросом закадровый голос голливудского актёра Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey), озвучившего некоего К. К. Орлева (C. C. Orlev) в Exodus. — Мара-Яма знают». Эти чудовищные Небожители питаются страхом, наслаждаются жестокостью и упиваются агонией своей добычи.

Авторы называют Мара-Яма хищниками-садистами: «К несчастью для своих жертв, Мара-Яма заинтересованы не столько в краже груза. Им нужны умы, воспоминания, эмоции (чем больше они извращены и измучены, тем лучше). Пойманную добычу подвергают психологическим пыткам и неврологическому истощению».

Зрители остались в восторге от элементов космического ужаса в трейлере Exodus (особенно жутко игрокам стало от мысли, что когда-то Мара-Яма были людьми). Геймеры возлагают на проект большие надежды. «Настоящий духовный наследник Mass Effect, которого мы заслуживаем», — считает 4UGOY.

Exodus создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь сюжетного опыта, кинематографичного повествования, широкой свободы действий и AAA-геймплея. Ведущим сценаристом выступает Дрю Карпишин (Drew Karpyshyn), известный по работе над первыми двумя Mass Effect. Сроков выхода пока нет.