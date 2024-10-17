Анонсирован психологический хоррор Bad Cheese с «жутковатым очарованием» мультфильмов 1920-х годов

Издательство Feardemic и разработчик из польской студии Lukasik.art посредством портала IGN представили Bad Cheese — психологический хоррор, вдохновлённый «жутковатым очарованием» анимации 1920-х годов.

Полутораминутный анонсирующий трейлер Bad Cheese демонстрирует адаптацию знаменитой сцены из короткометражного мультфильма «Пароходик Вилли» (Steamboat Willie) с главным героем игры вместо Микки Мауса.

События быстро принимают гротескный оборот, но неприятный эпизод оказывается лишь кошмарным сном. К несчастью для протагониста Bad Cheese, невообразимые ужасы поджидают его и наяву.

Главный герой Bad Cheese — антропоморфный мышонок, который проводит выходные в доме своей неблагополучной семьи. Мама в отъезде, так что придётся вести себя наилучшим образом, чтобы не сердить папу и не заработать наказание.

Игрокам предстоит мыть полы, подметать, жарить картошку фри, убивать пауков, носить папе таблетки, исследовать дом в поисках разбросанных сладостей и фигурок, а также пытаться остаться в норме при ненормальной семье.

Скриншоты

Основатель Lukasik.art и ведущий разработчик Bad Cheese Шимон Лукашик (Simon Lukasik) подчеркнул: «У каждой семьи есть свой скелет в шкафу, а в этом доме шкафов очень много».

Релиз Bad Cheese ожидается на протяжении 2025 года в версии для ПК (Steam). Судя по списку поддерживаемых языков, озвучка будет только на английском, а русская локализация не планируется вовсе.