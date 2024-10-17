SpaceX запретили нарастить запуски ракет Falcon 9 из-за поведения Илона Маска в соцсетях

У компании Илона Маска (Elon Musk) возник новый конфликт с властями. Палки в колёса SpaceX начал вставлять ещё один местный орган регулирования — это Комиссия по прибрежным районам Калифорнии (California Coastal Commission). Комиссия отклонила просьбу SpaceX разрешить нарастить запуски ракет Falcon 9 с базы военно-космических сил Ванденберг в округе Санта-Барбара с 36 до 50. Причиной отказала стала «неприемлемая» активность Илона Маска в сети X.

Отказ Комиссии поставил в тупик даже военных, которые подавали запрос от лица компании SpaceX. «Невероятно неуместно. То, что я публикую на этой платформе, не имеет никакого отношения к “прибрежной комиссии” в Калифорнии!», — возмутился Маск в своём аккаунте. Там же Илон Маск пообещал, что подаст в суд на Комиссию. И это произошло на днях (он собирался сделать это во вторник, в понедельник в инстанции был выходной день).

Incredibly inappropriate. What I post on this platform has nothing to do with a “coastal commission” in California!



Filing suit against them on Monday for violating the First Amendment. https://t.co/bDgFPTdNal — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

В исковом документе SpaceX изложена просьба приравнять сотрудничество компании с Военно-космическими силами США (запуски ракет Falcon 9) к федеральным программам. Это позволит устранить Комиссию по прибрежным районам Калифорнии из уравнения, если SpaceX понадобится расширить программу запусков. На данный момент Комиссия вынесла внутреннее постановление, что компания SpaceX в основном обслуживает свои коммерческие интересы (см. развёртывание сети Starlink) и имеет весьма опосредованное отношение к федеральным программам.

Комиссия шестью голосами против четырёх проголосовала за отказ от увеличения числа запусков Falcon 9 с 36 до 50 в этом году. Позже, давая комментарии на этот счёт, некоторые из голосовавших против объяснили свою позицию недостойным публичным поведением Илона Маска, проблемами с техникой безопасности в компании и заботой об экологии на пляжах Калифорнии.