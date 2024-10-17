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Геймеры переходят на OLED-мониторы: продажи вырастут на 181 % в этом году

Рынок OLED-мониторов получит импульс к развитию с выходом 31,5-дюймовых моделей. Производители панелей улучшают их характеристики и дифференцируют продукцию, а несколько игровых брендов интенсивно выпускают новые модели, чтобы занять свою долю рынка. По итогам 2024 года объем поставок OLED-мониторов вырастет на 181 % в годовом выражении и составит 1,44 млн единиц, прогнозируют аналитики TrendForce.

Первое место, как ожидается, займёт Samsung, у которой отмечаются высокие продажи 49-дюймовых OLED-мониторов, и которая стабильно выпускает новые модели. Доля Samsung на рынке по итогам 2024 года вырастет до 31 %, гласит прогноз TrendForce. Второй с долей 19 % станет LG, которая также постоянно расширяет линейку продукции. Значительно расширить поставки OLED-мониторов в 2024 году намеревается Asus, которая сосредоточилась на продуктах высокого класса — компания будет сражаться с Dell за третье место в мире.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

MSI активно расширяет каналы продаж, благодаря чему ей удалось существенно увеличить поставки мониторов — у компании фиксируются самые высокие темпы роста во всех категориях. Наиболее высокие темпы роста компания покажет и на рынке OLED-мониторов, где займёт до 11 % и станет пятой в мире. Шестой с новыми моделями станет Gigabyte. Доминировать на рынке будут модели QD-OLED — этому способствует интенсивное наращивание производства Samsung Display и других брендов, в арсенале которых значится продукция этого типа. Доля QD-OLED в общем объёме поставок OLED-мониторов, как ожидается, увеличится с 53,5 % в 2023 до 73 % в 2024 году. При этом доля WOLED снизится до 26 %, а RGB OLED ограничится показателем в 1 %.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: trendforce, oled-монитор, аналитика
trendforce, oled-монитор, аналитика
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